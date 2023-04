Udala se za stranca kojeg je upoznala online: 'Planirala sam se odmah razvesti ali smo se zaljubili'

Žena koja se udala za stranca kojeg je upoznala na TikToku radi 'životnog iskustva' zaljubila se u svog muža i sada tvrdi da ne može biti sretnija. 26-godišnja Danielle Gross iz Pittsburgha oduvijek je znala da će se udati na, kako ona sama kaže, 'blesav način', ali nikada nije zamišljala da će završiti s nekim koga nikad prije nije ni upoznala. Do slučajnog susreta došlo je kada je kreatorica sadržaja, Danielle, slučajno naišla na TikTok video 26-godišnjeg Gunnara Michelsa, koji je tražio neznanku koja bi se udala za njega, prenosi Daily Mail.

Međutim, Danielle nije bila jedina osoba koja je bila zainteresirana za udaju za Gunnara, koji kaže da je ideju dobio u siječnju 2021. godine: 'U pandemiji sam tražio način da stvorim sadržaj i upoznam ljude. Došao sam na ideju da se oženim za neku djevojku koju nikada nisam upoznao. Bilo je prilično divlje. Nisam ozbiljno tražio životnu partnericu. Više sam to učinio da bih stekao životno iskustvo, ali toliko ljudi mi se javilo. Nagovorio sam ih da naprave video za mene o tome zašto bi mi baš oni odgovarali. Danielle je objavila video i bio sam oduševljen'.

Danielle je, dakle, bila među tisućama stranaca koji su se natjecali za brak s Gunnarom. Rekla je: 'Moj je video postao viralan. Imala sam vojsku ljudi koji su ga natjerali da odabere mene'. Par je izmijenio nekoliko poruka i dva video poziva prije nego što je Gunnar iznenadio Danielle došavši u Pittsburgh i zaprosivši je. Gunnar dodaje kako joj nije rekao da je dolazi zaprositi sve dok nije krenuo. 'Kada je rekao da je na putu, pomislila sam: Ovo se stvarno događa. Bila sam u kupovini s prijateljicama i onda me odjednom on zaprosio', objašnjava Danielle.

Gunnar je tog dana upoznao Daniellinu obitelj. Bili su skeptični prema braku, ali sada podržavaju par. Danielle se prisjeća: 'Moja mama je rekla: Što ako te otme?'. Dva tjedna nakon njihovog prvog susreta, dvoje stranaca je otputovalo u Las Vegas kako bi se vjenčali na Valentinovo 2021. godine. Gunnar i Danielle priznaju da su se planirali razvesti tjedan dana kasnije, ali kako su se upoznavali, njihova je veza procvjetala.

U ožujku 2021. počeli su putovati Amerikom u preuređenom ambulantnom vozilu, a sada su se smjestili u Pittsburghu, gdje žele kupiti zajednički dom. Danielle je rekla: 'Uvijek sam razmišljala o tome ako se ikada udam, to će biti nešto glupo, poput Vegasa. Kad sam vidjela Gunnarov video, pomislila sam: Ovo je blesav način. Morala sam iskoristiti priliku. Naš izvorni plan bio je da se razvedemo tjedan dana nakon vjenčanja, ali tada smo počeli razgovarati i planirali smo se nastaviti družiti kao prijatelji, ali onda je to postalo nešto više'. Par tvrdi da su se vidjeli negdje vani, poput bara ili kluba, nikada ne bi prišli jedno drugome.

Sretni par kaže da se njihove osobnosti nadopunjuju i iako su različiti, duboko u sebi su isti i dijele iste temeljne vrijednosti. Par se sada odmara od putovanja i preselio se u dom u Pittsburghu u veljači 2023., no oboje su još uvijek zaljubljenici u spontanost. Danielle je rekla: 'Sutra bismo mogli kupiti kuću. Sutra bismo također mogli krenuti na put po Europi. Naše su obitelji bile jako sretne zbog nas. Svi se slažu i moji prijatelji ne mogu vjerovati da smo još uvijek zajedno. To je nešto što bih i drugima predložila da učine. Ako ste otvorenog uma, to je stvarno zanimljiv koncept'.

'Ljudi govore da naša ljubav nije 'prava' samo zato što je supruga zgodnija od mene':