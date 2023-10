Udaje se za dva tjedna i pola gostiju joj neće doći: ‘Ljudi kažu da sam sama kriva za to’

Buduća mladenka ostala je slomljena nakon što je otkrila da polovica gostiju na njeno vjenčanju neće doći. Naime, žena bi se trebala udati u West Lothianu u Škotskoj za manje od tri tjedna. Ali s obzirom na to da je ostalo još samo nekoliko dana prije nego što treba dati konačne brojke organizatorima, bila je obeshrabrena kad je provjerila svoj popis gostiju, piše The Sun.

Otkrila je da je pozvala nešto više od 100 gostiju, ali samo je 58 ljudi potvrdilo da će doći. Mladenka je napisala na Facebooku: "Očekivala sam neka odbijanja, ali ne ovoliko... Udajem se za 18 dana. Naši organizatori trebaju konačne brojke i plan tablice tjedan dana prije." Svoju je objavu popratila emojijem slomljenog srca.

I dok su neke njezine druge žene koje se isto trebaju udati suosjećale s njezinim problemima s popisom gostiju, druge su sugerirale da bi mogla biti sama biti kriva za to - jer je odabrala ponedjeljak za vjenčanje. Jedan je rekao: "Je li to možda zato što se udajete u ponedjeljak? Neki se ljudi možda neće moći izvući s posla. Ne bih se previše brinuo, ljudi koji su važni će biti tamo."

"Ako je vjenčanje radnim danom, uvijek je puno manje ljudi", napisala je druga osoba. Drugi su pozvali mladenku da pita svoje goste još jednom. "Siguran sam da je puno ljudi zaboravilo odgovoriti, ali imaju namjeru doći. Iritantno za vas, ali siguran sam da nije osobno." Dok se drugi složio: "Ljudi su zauzeti s gomilom stvari pa nešto tako znaju ostaviti po strani misleći da će to učiniti kasnije i onda zaborave, događa se."

Većina je, međutim, pokušala utješiti mladenku, te su joj poručili da svoj najvažniji dan okružena svojim voljenima koji se ipak pojave. Jedna je osoba napisala: "Stvarno nema izgovora da nemaju slobodan ponedjeljak ako ste ih pozvali otprilike godinu dana unaprijed. Ali možda je teže onima s djecom ako njihova djeca nisu pozvana i slično." Drugi se ljutio: "Ljudi su tako nepristojni!!! To me tako ljuti - kada se radi o nečemu poput vjenčanja ljudi bi trebali odgovoriti čim dobiju pozivnicu." Četvrti je napisao: "Ako vam do sada ljudi nisu odgovorili, skinuo bih ih s popisa. To nije vaš problem, imate dovoljno razloga za brigu."

