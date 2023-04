Trebate li spavati s nekim da prebolite bivšeg partnera? Stručnjaci imaju odgovor!

Većina ljudi može suosjećati sa željom da skrenu misli s bivšeg koji im nedostaje, ali može li vam spavanje s nekim drugim stvarno pomoći da nastavite dalje? Pa, odgovor nije samo da ili ne, ali neki stručnjaci kažu da je želja za seksualnim povezivanjem s nekim drugim nakon prekida razumljiva - i ljudska. “Veliki sam zagovornik da dok vrijeme liječi rane, djela su zapravo bolji putevi za liječenje/proces naše emocionalne preopterećenosti”, kaže Desirée N. Robinson, certificirana seksualna terapeutkinja i psihoterapeutkinja.

"Za neke ljude to znači traženje fizičke veze kao sredstva za upravljanje svojom usamljenošću, žudnjom, željom za tuđom kožom, a možda čak i osjećajima potvrde ili poželjnosti", dodala je. Iako bi seks s nekim novim mogao biti pravi put prema naprijed za neke, sigurno postoje potencijalni nedostaci u tome. Evo što stručnjaci imaju za reći o spavanju s nekim drugim kako biste preboljeli bivšeg partnera, piše Bustle.

Prednosti spavanja s nekim drugim da biste preboljeli bivšeg partnera: Ako se osjećate pomalo napaljeno i nedostaje vam fizička udobnost koju vam je bivši partner pružao, mogli biste biti u iskušenju kada vam se ponudi mogućnost da budete s nekim drugim. Prema Robinson, neki ljudi doista smatraju da im seks s nekim drugim pomaže da prebole bivšeg partnera jer im služi kao dizač samopouzdanja. “Ovo je često distrakcija koja može služiti za dokazivanje ili potvrdu nečije sposobnosti da bude 'van tržišta' i osjećaja vezanih za samački život”, kaže ona. Ako ste skloni da to isprobate, mogli biste iskusiti osnažujući osjećaj koji može proizaći iz dobrog seksa nakon prekida, za koji Robinson kaže da može dati samopouzdanje novopečenom samcu. Ovisno o osobi s kojom spavate, mogli biste biti ispunjeni osobinama koje ona ima, a koje nedostaju vašem bivšem, kaže Robinson. Ako vaša nova ljubav, primjerice, bolje komunicira i s vama dijeli jaku seksualnu kemiju, Robinson napominje da to može biti veliki plus.

Novi partner također bi mogao zadovoljiti više vaših potreba nego vaš bivši partner. "Sjaj prethodnog partnera je manji kada možda osjećate da ste pronašli boljeg", kaže Robinson. "Interakcije s drugima - čak i seksualne - nude iskustvo resetiranja neuronske mreže i načina na koji povezujemo značenje, pripadnost i intimnost." Upoznavanje s nekim novim tko nadilazi standard osrednjeg seksa i/ili jadnih komunikacijskih napora koje je vaš bivši postavio definitivno se može činiti kao nadogradnja.

Nedostaci spavanja s nekim drugim da biste preboljeli bivšeg partnera: Možda ste se zagrijali za ideju da imate seks s novom osobom kako biste zaboravili da vaš bivši postoji - ali, unatoč tome, psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja Maria Becker kaže da postoje neke dublje implikacije tog čina koje treba uzeti u obzir. "Mnogi se ljudi u svojim odnosima bore sa seksom i intimnošću, pa mi propisivanje potencijalno lošijeg seksa... nema smisla. Mislim da ljudi gravitiraju seksu usred emocionalne traume jer može funkcionirati kao dopaminski udar, poput lajkanja na društvenim mrežama. Dublje rečeno, može pomoći nekome da se osjeća viđenim, poželjnim i željenim u trenutku kada se uopće ne osjeća tako", objasnila je. Drugim riječima, može prikriti osjećaje povrijeđenosti s kojima se niste pozabavili.

Robinson također napominje da riskirate nastavak toksičnih ciklusa odnosa ako počnete seksualnu vezu s nekim tko nudi gotovo iste stvari kao i vaš bivši partner. Ako imate tjeskobni stil privrženosti ili općenito imate tendenciju uključiti svoje osjećaje kada veza postane seksualna, mogli biste ponovno biti povrijeđeni kada uđete u ležeran, seksualni dogovor. “Seks je subjektivan i ono što može biti oblik povezanosti, zbližavanja ili potvrde za jednu osobu, može biti oblik oslobađanja, eksperimentiranja ili navike za drugu”, kaže Robinson. "Imamo i biološku podlogu koja olakšava osjećaj povezanosti i intimnosti tijekom seksa. Dakle, ako niste obradili svoje osjećaje prema bivšem partneru i jasno vam je zašto ste odlučili spavati s nekim drugim, mogli biste produžiti negativne osjećaje koje imate prema sebi i drugima nakon prekida", kaže Robinson.

Zaključak: U konačnici, imate moć i slobodu odlučivanja hoće li vam spavanje s nekim drugim pomoći da prebolite bivšeg. Naravno, možete ići alternativnim putem - umjesto da riskirate da budete povrijeđeni ili vezani, Becker predlaže da odvojite malo vremena da prihvatite svoje tijelo i svoju senzualnost. “Možda to izgleda kao dugo tuširanje, doživljavanje orgazama sami ili možda susret sa slatkim strancem u baru”, kaže. Becker također napominje da oslanjanje na svoje prijatelje i obitelj u trenucima boli također može biti ono što vam stvarno treba. “Ono što bih volio je da ljudi iskoriste trenutke emocionalnog preokreta da prodube svoju vezu sa sobom, svojim željama i zajednicom. Provođenje vremena sa svojim ljudima može vas ispuniti na način na koji spontana veza možda neće", dodaje.

Prije nego što uskočite u novu seksualnu vezu, moglo bi vam pomoći da obradite sve svoje osjećaje i razmislite o tome što je bilo dobro, a što loše u vašoj prethodnoj vezi. Robinson predlaže da budete nježni prema sebi i odvojite vrijeme za stvarno razmišljanje kako biste mogli donijeti odluku s jasnoćom, a ne impulzivno. “Čak i ako je prethodna osoba bila nevjerojatna, ovi jednostavni alati mogu vam pomoći da naučite kako steći uvid kako biste popunili nedostatak koji je možda postojao u toj vezi”, kaže Robinson. "Nusprodukt je da u sljedeću vezu ulazite kao punija, svjesnija osoba - pripremljena i spremna nastaviti dalje od bivšeg."

