Imala je savršen prvi spoj, a onda joj je poslao poruku od 10 riječi koje su otkrile njegovo pravo lice: Odmah ga je blokirala

Hayley Lena, korisnica TikToka koja živi u Njemačkoj, odlučila je nakon gotovo dvije godine pauze ponovno okušati sreću u svijetu spojeva. Kako je sama napisala, bio je to njezin "test da vidi kakva je situacija", s obzirom na to da je njezina prošla veza započela spontano, bez neugodnosti službenog prvog spoja. Nažalost, ovaj ju je eksperiment gorko razočarao i natjerao da se, prema njezinim riječima, poželi vratiti natrag u svoju "ljušturu kornjače" jer je svijet spojeva postao "previše čudan". Sve je počelo obećavajuće, no završilo je pričom koja je savršen primjer zašto mnogi danas s oprezom ulaze u romantične odnose.

Njezin spoj bio je s 41-godišnjim muškarcem koji je preuzeo inicijativu i isplanirao cijeli izlazak. Odlučio se za posjet muzeju, što je Hayley oduševilo. Proveli su, kako kaže, fantastično vrijeme, razgovarali, smijali se i činilo se da postoji kemija koja bi mogla voditi prema nečem više. Spoj je završio u pozitivnom tonu i Hayley je imala dobar osjećaj oko svega. Ipak, idila je potrajala samo dva dana, sve dok joj na mobitel nije stigla poruka koja je u trenu uništila svaki dobar dojam koji je o njemu imala. Muškarac joj se prvo javio s kratkom porukom u kojoj je napisao kako je uživao u vremenu koje su proveli zajedno, no ono što je uslijedilo šokiralo ju je.

Foto: @hayleylena_/TikTok

U sljedećoj poruci, sažetoj u svega deset riječi, stajalo je: "Želiš li mi preko PayPala poslati novac za svoju ulaznicu?". Zahtjev da mu retroaktivno plati ulaznicu za izlazak koji je on sam organizirao, i na kojem ni u jednom trenutku nije spomenuo podjelu troškova, ostavio ju je bez teksta. Osjećala se prevareno i neugodno, kao da je cijeli njegov trud i kavalirski potez plaćanja na licu mjesta bio samo predstava. Zbog gorkog okusa koji joj je ostavio u ustima, odlučila je ne odgovoriti na poruku, već ga je jednostavno blokirala, prekinuvši svaki daljnji kontakt. Svoju je dilemu podijelila na TikToku, pitajući pratitelje: "Jesam li pogriješila što sam ga blokirala?".

Njezina objava ubrzo je postala viralna, prikupivši više od dva milijuna pregleda, a komentari su pokrenuli žustru raspravu o bontonu na spojevima i financijama. Iako se manji dio ljudi složio da je podjela troškova na prvom spoju sasvim normalna stvar, velika većina korisnika stala je na njezinu stranu, osuđujući potez muškarca ne zbog same ideje podjele troškova, već zbog načina na koji je to izveo. "Potpuno je u redu podijeliti trošak, ali to se mora iskomunicirati PRIJE spoja, a ne nametati naknadno", glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Mnogi su istaknuli da je, ako nije želio platiti, jednostavno mogao dopustiti da svatko kupi svoju ulaznicu na ulazu u muzej, umjesto da stvara neugodnu situaciju dva dana kasnije.

Njena priča potaknula je i druge da podijele vlastite horor priče sa spojeva, pokazujući da njezin slučaj nije izoliran. Jedna je žena tako ispričala svoje iskustvo: "Unaprijed sam se dogovorila s muškarcem da ću platiti svoju kartu za zoološki vrt u Londonu. Kad smo stigli na blagajnu, pustio me da platim svoju kartu, a onda je izvadio kupon ‘dva za jedan‘ i ušao besplatno". Druga je korisnica podijelila priču o spoju na besplatnom događaju, gdje joj je muškarac kupio cvijeće. "Kada sam mu rekla da nisam romantično zainteresirana, tražio me novac za cvijeće natrag", napisala je.

Komentatori su Hayley ponudili i nekoliko duhovitih odgovora koje je mogla poslati prije nego što ga je blokirala. Jedan od prijedloga bio je: "Tako obzirno od vas što pitate. Ne, hvala". Drugi, još kreativniji, glasio je: "Nakon što sam izračunala vrijeme koje mi je trebalo da se spremim i vrijeme provedeno s tobom u muzeju, ispada da mi duguješ 500 eura, umanjeno za cijenu ulaznice".