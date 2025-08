Tjera muža na poligraf svaki put kad se vrati kući: 'Nećeš pustiti dobrog muškarca'

Ljubomora u braku često je tema o kojoj se govori tiho, no njezin utjecaj na vezu može biti iznimno snažan. Iako je u nekim granicama prirodna emocija, pretjerana ljubomora može narušiti povjerenje i dovesti do nesuglasica između partnera. Ipak, većina ljudi dobro zna da su to osjećaji koje treba strogo držati pod kontrolom te nastoje ne podleći svojim ljubomornim sklonostima jer su svjesni da bez povjerenja temelji njihove veze neće biti dovoljno snažni da izdrže test vremena. No, za Debbi Wood stavljanje ovih ljubomornih instinkta pod kontrolu nije bio lak podvig te je prozvana "najljubomornijom ženom na svijetu" kada se pojavila u emisiji "This Morning" 2013. godine.

Naime, Debbi je objasnila da ima stroga pravila za svog supruga, uključujući korištenje detektora laži svaki put kada muž dođe kući. Sve je počelo kao šala nakon što je njezin suprug Steve rekao da bi bio spreman pristati na jedan od tih testova da bi dokazao da ne radi ništa loše kad izlazi, piše Mirror. Debbi je objeručke prihvatila priliku i kupila detektor laži. Objasnila je da su živjeli daleko jedno od drugoga kada su se prvi put spojili, što je dodatno pojačalo njezinu tjeskobu da bi se Steve mogao udaljiti. Također je objasnila da su se njezine sumnje pojačale nakon što je Steve, dok su se upoznavali, vidio i neku drugu osobu.

Objasnio je da on i Debi tada nisu službeno u vezi, no Debbi je bila ogorčena zbog "obmane". Njezina ljubomora toliko je izmakla kontroli da je čak provjeravala Steveove bankovne izvode i telefonske zapise. "kad imaš dobrog muškarca, nećeš ga pustiti, zar ne?", rekla je Debbi o svom kontrolirajućem ponašanju. Također je zabranila Steveu da gleda TV programe u kojima se pojavljuju žene.

"Jedne se večeri na televiziji pojavila reklama za ženski brijač i osjećala sam paniku pomislivši da Steve odmjerava manekenku. Jedino što me moglo smiriti bila je zabrana gledanja bilo kojeg programa u kojem se pojavljuju žene", rekla je Debbi. Nakon gostovanja u emisiji "This Morning", par je uzeo vremena da bi poradio na svom odnosu, a godinu dana kasnije, kada su se ponovno pojavili u emisiji, oboje su rekli da je došlo do stvarnog napretka.

Umjesto redovitih testova na poligrafu, to je postala stvar koja se događa "jednom u sto godina" , a Steve je rekao da je njihov odnos "apsolutno nevjerojatan" kada Debbi uspije nadvladati svoju ljubomoru za koju je ona tvrdila da je proizašla iz prijašnje "traumatične" veze.

"Kada se ne svađamo zbog toga, tada je naš odnos apsolutno nevjerojatan. Nas dvoje se međusobno nasmijavamo na načine na koje prije nismo", zaključio je Steve o njihovu braku.