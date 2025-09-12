Sve za školu na jednom mjestu: Glovo donosi posebne pogodnosti ovog rujna

Zahvaljujući Glovu priprema za novu školsku godinu nikad nije bila brža i jednostavnija. Zaboravite na duge redove, gužve u trgovinama i brigu oko školskog pribora - sada sve što školarcima treba možete nabaviti iz udobnosti vlastitog doma, uz brzu dostavu na kućnu adresu u samo 30 minuta.

Ove godine Glovo pokreće kampanju „Back to School“, koja se temelji na tri glavna segmenta: povratak u školu, povratak u teretanu i svježi početak.

U okviru segmenta Povratak u školu korisnici mogu pronaći širok izbor školskog pribora i knjiga – od bilježnica, olovki i ruksaka do elektroničkih uređaja poput tableta i kalkulatora. Sve je dostupno putem partnera, poput Frakture i shopa Igračke Denis, uz posebne akcije na dječje knjige i školski pribor.

Povratak u teretanu uključuje suradnju s Polleo Sportom, koji tijekom rujna nudi posebne popuste na sportsku i fitness opremu i dodatke prehrani.

Svježi početak donosi partnerstvo s Bipom, uz akcije na sredstva za čišćenje, kozmetiku i proizvode za njegu - idealno za organiziran i svjež početak jeseni.

Sve narudžbe putem Glovo aplikacije dostavljaju se brzo i sigurno, u roku od 30 minuta. Na taj način priprema za školsku godinu postaje brza, jednostavna i učinkovita, s naglaskom na udobnost i zadovoljstvo korisnika.

Zahvaljujući inovativnim rješenjima i posebnim ponudama, korisnici se mogu posvetiti onome što im je zaista važno, dok Glovo brine o svemu ostalom.