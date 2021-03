Tijekom strastvenog seksa suprugu je slomila penis - a onda ga je liječnik opet lomio

Nedavno je jedna žena u TLC emisiji 'Sex Sent Me Me to ER' (Na Hitnoj zbog seksa) otkrila kako je nedavno slučajno tijekom strastvenog vođenja ljubavi slomila penis svog supruga.

Njih su dvoje, ispričala je, bili na putovanju kad su se odlučili malo zabaviti u WC-u jedne benzinske, no ono što je počelo kao fantazija, brzo se pretvorilo u njegovu noćnu moru...

- Spuštam pogled i vidim da mi je penis veličine podlaktice, a iz njega izlazi krv i ne prestaje. Na ljestvici od deset, bol je bila deset! - ispričao je muškarac.

Nakon neslavnog seksa par se brzo odvezao do najbliže bolnice, gdje su saznali da mu je ona doslovno slomila penis - imao je frakturu i morao odmah na operaciju koja uključuje - lomljenje penisa i s druge strane.

- Jedino gore od loma penisa je saznanje da će ga netko brzo opet slomiti - rekao je muškarac u emisiji, gdje je kirurg dr. Michael Guirguis objasnio da se 'penis mora slomiti i s druge strane kako bi se spriječio njegovo savijanje: jer inače neće više u erekciji neće stajati ravno, već će pri vrhu biti zakrivljen.

Iako bolna, operacija je dobro prošla, a liječnik je muškarcu 'prepisao' apstinenciju od seksa najmanje četiri tjedna, kako bi mu se muški organ imao priliku oporaviti, prenosi The Sun.

