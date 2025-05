Studija pokazala: Ljudi s ovim tipom osobnosti imaju bolji seksualni život!

43 posto žena pati od seksualne disfunkcije - nizak libido, rijetki orgazmi, bolni snošaji, prema studiji iz 2014. objavljenoj u časopisu Sexual Medicine. I dok neki vjeruju da je to zbog zdravstvenog stanja, to zapravo može biti rezultat njihove osobnosti. Prethodna istraživanja pokazala su da loše zdravlje i bolesti, poput dijabetesa, mogu doprinijeti seksualnoj disfunkciji ili poremećaju. Ipak, još uvijek se malo zna o utjecaju koji nečija osobnost i reakcije osobe na stresne situacije mogu imati, piše Your Tango.

Dakle, istraživači su ispitali 50 žena koje su u to vrijeme bile na liječenju seksualne disfunkcije. Podvrgnute su testovima osobnosti kako bi se vidjelo s kakvim se karakteristikama najviše poistovjećuju, poput ekstraverzije, susretljivosti, savjesnosti, emocionalne stabilnosti i otvorenosti prema iskustvima. Zatim su zamoljeni da ocijene svoje mehanizme suočavanja - npr. prihvaćanje naspram oduška. Ovisno o tome kako se nosimo, kaže studija, možemo povećati ili smanjiti stres situacije.

Na temelju odgovora žena, istraživači su otkrili da su one bez sklonosti ekstrovertnosti, što su sklonosti za koje se osoba obično smatra pozitivnom, otvorenom i energičnom, imale lošiju seksualnu funkciju. Studija je također otkrila da su žene koje su imale ove ekstrovertirane sklonosti, kao i žene koje su otvorene prema iskustvu - kao što su osobine inventivnosti i znatiželje - imale tendenciju boljeg seksualnog funkcioniranja, za razliku od žena koje su bile introvertirane ili ne toliko otvorene za različita iskustva. Isto je vrijedilo i za žene koje su imale tendenciju loše se nositi s negativnim situacijama, poput korištenja raznih supstanci ili agresivnog ponašanja.

Postoje i druga istraživanja koja su pronašla slične tvrdnje, povezujući ekstrovertnost s boljim i obilnijim seksualnim životom. Drugim riječima, zadovoljavajuća razina vašeg seksualnog života može biti određena time koliko ste općenito pozitivni prema osobi. Dakle, što to zapravo znači za one koji ne spadaju u kategoriju života zabave? Jesu li introverti u svijetu osuđeni na znatno manje zadovoljavajuće seksualne živote od svojih ekstrovertiranih kolega? A što ako ste slučajno i sami više introvert? Ne brinite! Postoje načini da preokrenete svoje vrijeme u spavaćoj sobi.