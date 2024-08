Stručnjakinja otkriva: Jesu li muškarci zaista skloni prijevari na odmoru s dečkima?

Jesu li muškarci skloniji prijevarama tijekom odmora s prijateljima, tema je koju je aktualizirao nedavni slučaj britanskog boksača Tommyja Furyja. On je tijekom odmora s prijateljima u Sjevernoj Makedoniji viđen s misterioznom plavušom pa su medije odmah preplavile priče o tome kako je prevario zaručnicu koja ga je vjerno čekala doma. Fury je sve, dakako, demantirao, a no nakon ovoga slučaja društvene mreže 'zapalile' su rasprave o tome jesu li muškarci skloni prijevari dok tulumare daleko od svojih partnerica s prijateljima.

Uzrok ovog modernog mita za Daily Star pokušala je otkriti terapeutkinja za veze Sarah Lee. Ona kaže kako na promjene ponašanja na putovanjima može utjecati više faktora.

'Način na koji se ljudi ponašaju u grupama može biti prilično različit od njihovog ponašanja kao pojedinca. Ponekad postoji pritisak da se prilagode određenoj situaciji ili impresioniraju druge. Kada se tome dodaju alkohol ili droga, mogućnost suzdržavanja od nepoželjnih postupaka se smanjuje, što može rezultirati postupcima koje kod kuće, kad nisu u društvu, ne bi nikada poduzeli', kaže Lee.

Ako ovo čitate baš u vrijeme dok je vaš partner na odmoru s prijateljima, nemojte odmah paničariti. Jer, naravno, ne postane svatko nevjeran samo zato što je nekamo otputovao. No, ako imate loš predosjećaj, otvoreno razgovarajte s partnerom o osjećajima i očekivanjima.

'Prije svega, unaprijed raspravite o tome što oboje zapravo smatrate varanjem, kako bi očekivanja bila jasna. Ako se ta očekivanja ne podudaraju, teško ćete moći vjerovati jedno drugome prilikom razdvojenosti. Zdrav odnos uključuje pokušaj sagledavanja stvari iz perspektive druge osobe. Ako je nekome stalo do vas, trebao bi voditi računa i o vašim osjećajima', kaže Lee.

Uz otvoren i iskren razgovor, važno je osvijestiti zašto se zapravo osjećate zabrinuto. Možda to nema veze s vašim trenutnim partnerom, već nekim ranijim neugodnim iskustvima. Povjerenje se gradi kontinuirano, a ako se jedan od partnera prestane truditi, prirodno je da će povjerenje u njega oslabjeti.

U konačnici, odnos funkcionira samo ako su oba partnera na istoj valnoj duljini i dijele iste vrijednosti. Povjerenje se može poljuljati iz raznih razloga, ali najčešće do toga dolazi zbog ponašanja partnera. Dok verbalno uvjeravanje može ublažiti strahove, djela govore puno 'glasnije'.

'Ako ponašanje vašeg partnera ne odgovara njegovim riječima, teško ćete mu moći vjerovati. Ako netko kaže da ste mu najvažnija osoba na svijetu, ali njegovi postupci to ne odražavaju, očito je da imate problem. Primjerice, ako vas ne nazove u vrijeme kada je rekao te ne pronalazi vrijeme za vas', tumači Lee.

Drugim riječima, neki muškarci zaista imaju problem s ponašanjem tijekom odmora s prijateljima. To ne mora odmah značiti nevjeru, no Sarah Lee kaže kako postoje tri znaka koja upućuju upravo na to. Prema njezinim riječima, trebate se zabrinuti ako partner ignorira vaše brige i osjećaje, ako njegovo ponašanje nije usklađeno s onim što govori te ako nikako ne pronalazi vrijeme za vas.

