Stručnjakinja otkrila pet razloga za češći seks tijekom hladnijih dana: ‘Nije samo da se ugrijete!'

Seks je super ugodan, to se ne može poreći, no, osim toga je i jako dobar za vas, a može biti još i korisniji kada je vani hladno. Možda vam to tijekom zime, kada je hladno i kada ste pomalo bezvoljni, baš i nije prioritet, no postoji nekoliko razloga zašto biste ipak trebali biti strastveni pod plahtama, piše Daily Star.

Pippa Murphy, stručnjakinja za seks i veze, otkrila je pet razloga zašto bi se ljudi trebali više seksati tijekom hladnijih mjeseci, uključujući i činjenicu da će vam pomoći da lakše zaspite.

Bit će vam toplije pa vam može pomoći u smanjenju računa za grijanje: Možda se čini kontraintuitivnim, ali seks zapravo može pomoći u održavanju visoke tjelesne temperature kada je vrijeme hladno. Tijekom seksa vaše tijelo oslobađa endorfine i dopamine - hormone koji čine da se osjećate dobro i sretno - što pomaže u regulaciji tjelesne temperature. Kada vaša tjelesna temperatura poraste tijekom seksa, to izaziva povećanje dotoka krvi u kožu, što vam pomaže da nakon toga ostanete topli i da vam je udobno ispod pokrivača, tako da je manja vjerojatnost da ćete morati uključiti grijanje.