Stručnjakinja otkrila: Ovo je najveća greška koju parovi rade kada pokušavaju poboljšati seksualni život

Kada par pokušava oživjeti svoj seksualni život, često im je cilj pokušati imati seks što češće. Koliko često bi parovi trebali imati seks vrlo ovisi o pojedinim osobama koje su uključene i kolika je količina seksa za svakog od njih dobra. No, prema Jessi Zimmerman, stručnjakinji za seks i bračnoj savjetnici, jedan problem s kojim se mnogi parovi susreću je praćenje količine seksa.

U odnosima između muškaraca i žena, parovi često o seksu razmišljaju samo kao o penetrativnom odnosu. Stoga, kako prenosi Mindbodygreen, kada pokušavaju poboljšati svoj seksualni život, neizgovoreni fokus je kako učiniti da se taj čin češće događa.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Taj uski fokus često zaboravlja cijeli smisao seksa. "Smisao seksa je dijeliti zadovoljstvo sa svojim partnerom i osjećati se povezanim u tom procesu", objašnjava Jessi. Dakle, ako se usredotočite na ostvarivanje određenog čina, zapravo stvarate vrstu pritiska koji čak može smanjiti libido.

Sjajan seks ne znači raditi određene stvari što više i češće. Radi se o tome koliko dobro možete učiniti da uživate u visinama erotike, intimnosti i povezanosti kao par. “Provedite intimno vrijeme zajedno, bez pritiska da postignete cilj ili učinite određenu stvar", preporučuje stručnjakinja.

Još uvijek možete pokušati povećati koliko često ste intimni jedno s drugim kao par, ali ideja je ući u te trenutke bez očekivanja da će to dovesti do određenog seksualnog čina ili ishoda. Stoga, potražite načine da isprobate nešto novo i usredotočite se na to koliko vas ovi trenuci čine povezanima i uzbuđenima.

Bračni par psihologa: "Ako želite da vam veza uspije, svaki dan radite ove tri stvari"