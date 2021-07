Stručnjak upozorava: Nikada ne popravljajte automobil prije putovanja, puno je razloga

Sezona je godišnjih odmora, ljudi se spremaju na putovanja, što daleka, što kraća. Kolika god udaljenost do odredišta bila, stručnjaci iz Auto-moto saveza u Srbiji upozoravaju da ne servisirate automobil malo prije putovanja jer se može dogoditi niz loših stvari.



Vozilo treba dobro pripremiti, posebno ako idete na dug put u inozemstvo, a Jovica Mitić je za srpske medije rekao da se automobil ne bi trebao popravljati neposredno prije puta, već 20 do 30 dana prije polaska - kako biste imali vremena provjeriti radi li sada ispravno i popraviti još neki kvar ako se pojavi. Na taj način povećavate vlastitu sigurnost.



Savjetuje i da prije putovanja provjerite gume, ima li dovoljno rashladne tekućine i ulja u motoru. Također, provjerite jesu li rezervni kotač i dizalica ispravni i imate li ključ pomoći kojeg možete promijeniti gumu.



Osim toga, naglašava da vozač treba dovoljno odspavati, napraviti plan kojim će se kretati po cesti, na kojoj benzinskoj će stati i natočiti gorivo kao i gdje će točno napraviti pauze.

"Svoje tijelo ne možete zavarati. Svakih dva sata trebali biste napraviti pauzu od 15 minuta s rekreacijom i osvježenjem uz napitke, kako biste probudili tijelo te bili koncentrirani i usredotočeni na vožnju. Već nakon četvrtog i petog sata umor dolazi češće i brže, a tada vozaču treba češća pauza i odmor od sat vremena do 15 minuta", ističe Mitić i kaže kako je zapravo najgori dio putovanja posljednjih sat vremena.



Kada vozači vide more ili nešto što ukazuje da su blizu destinacije, organizam se počinje opuštati, pada koncentracija i događaju se pogreške koje mogu uzrokovati i prometnu nesreću.



Savjetuje i da ne budete nervozni ako se dogodi kolona jer tijelo treba biti smireno, a ne uzburkano negativnim emocijama koje dovode do brze vožnje i nepažnje.



Što se tiče klima uređaja i hlađenja automobila, objašnjava da bi vozači trebali provjetravati vozilo svakih 30 minuta, kako bi zrak mogao ući, jer u protivnom vozač može zaspati, prenosi Kurir.

