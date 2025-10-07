Stručnjaci otkrivaju: Na ovoj temperaturi trebate držati termostat jer inače riskirate pojavu plijesni

Kako počinje sezona grijanja, tako se mnogi pitaju na koju temperaturu postaviti termostat da bi im dom bio ugodan, a računi za energiju što niži. Pravilno podešavanje grijanja ne utječe samo na udobnost, već i na zdravlje te sprječavanje problema poput vlage i pojave plijesni u domu. Plijesan se može pojaviti bilo gdje u domu, ali se često pojavljuje u prostorima poput spavaćih soba i kupaonice. To su često mjesta gdje je vlažnost zraka veća zbog tuširanja i disanja tijekom spavanja. Uvijek je lakše spriječiti pojavu plijesni nego je se riješiti, što znači da je sada pravo vrijeme za provedbu mjera za zaustavljanje problema.

"Pojava plijesni može biti pogubna, posebno u vašem ormaru, gdje odjeća može biti nepopravljivo uništena. To je česti problem s kojim se treba nositi zimi jer hladnije temperature pomiješane s toplinom u zatvorenom prostoru mogu rezultirati viškom vlage u zraku", objasnio je Nic Shacklock iz Online-Bedrooms.co.uk. Zato se preporučuje održavanje konstantne temperature u domu, ako je moguće, da bi se spriječilo stvaranje vlage i plijesni, piše Daily Express. Da bi se spriječila pojava plijesni bilo gdje u domu, preporučuje se održavanje temperature između 17°C i 18°C.

To je zato što plijesan lako raste u hladnijim prostorijama koje pate od visoke vlažnosti, a koja se lako može proširiti po cijelom domu. Kako temperature počnu padati, tako je dobra ideja postaviti termometar da nikada ne ide ispod 17°C ili 18°C. Naravno, u zimskim mjesecima kućanstva će možda morati održavati ovu temperaturu višom da bi ostala topla, ali ovo je idealna temperatura ako niste kod kuće.

Stručnjak je također preporučio redovito otvaranje prozora za ulazak svježeg zraka. To može pomoći ako imate problema sa sušenjem rublja jer mokro rublje, koje se predugo suši, može uzrokovati neugodne mirise. Otvaranje prozora može pomoći u uklanjanju neugodnih mirisa u domu, poboljšanju kvalitete zraka te smanjenju kondenzacije i plijesni.

Odvlaživač zraka također može biti izvrsna investicija ako imate problema s vlagom i kondenzacijom. Praktični uređaji mogu pomoći u uklanjanju viška vlage, što je savršeno ako sušite rublje u kući. Da biste spriječili pojavu plijesni u ormaru, provjerite je li odjeća potpuno suha prije nego što je pospremite. Ako je plijesan već prisutna na zidovima ili u ormaru, možete je ukloniti mješavinom bijelog octa i vode.