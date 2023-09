Stručnjaci otkrili: Ovo su najbolja i najgora pića za vaš penis!

Raspoloženje je dobro, sa svojim ste partnerom i oboje se osjećate dobro—stvarno dobro. Iako se osjećate potpuno spremnima, vaše tijelo iznenada ne reagira na okolne podražaje točno onako kako biste željeli ili očekivali. U savršenom svijetu, vaš bi penis i mozak uvijek radili savršeno usklađeno, a kada biste se osjećali pomalo 'napaljeno', tamo dolje bi sve funkcioniralo po planu. Nažalost, to nije uvijek slučaj, piše Eat This Not That.

Ponekad, erektilna disfunkcija može stati na put vašim seksualnim planovima. Međutim, što ako vam kažemo da postoje pića za vaš penis koja mogu i pomoći i naškoditi vašoj erekciji? Erektilna disfunkcija složen je problem s kojim će se mnogi ljudi tu i tamo susresti. Ipak, ako ga doživljavate češće, mogao bi postojati dublji uzrok, kao što je visoki krvni tlak, srčane komplikacije, depresija, intenzivan stres, nizak testosteron, lijekovi, alkoholizam ili dijabetes. Važno je identificirati ovaj problem što je prije moguće. Ali u međuvremenu, stručnjaci kažu da postoje određene promjene u prehrani koje možete učiniti kako biste svom penisu dali malo više elana.

"Prehrana, uključujući ne samo ono što jedemo, već i što pijemo, igra važnu ulogu u seksualnom zdravlju. Penis postaje uspravan kada uzbuđenje dovodi do oslobađanja dušikovog oksida, što zatim uzrokuje povećanje krvnih žila u penisu. Više krvi teče u penis, što rezultira širenjem tkiva i erekcijom. Upala, koja može biti posljedica konzumiranja određene hrane i pića, može ubrzati uništavanje dušikovog oksida i može pridonijeti problemima s postizanjem i održavanjem erekcije kaže dr. med. Amy Pearlman, suosnivačica Prime Instituta i certificirana urologinja Južne Floride specijalizirana za muško seksualno i hormonalno zdravlje

Kada je riječ o najboljim pićima za penis, to su ona koja mogu pomoći u povećanju protoka krvi, spriječiti oštećenje stanica koje otpuštaju dušikov oksid i pomoći u održavanju cjelokupnog zdravlja i vitalnosti. Suprotno tome, najgora pića su ona koja smanjuju razinu dušikovog oksida. Ovo su najbolja pića za penis

Voda: Naravno, kako biste poboljšali svoje seksualno zdravlje, kao i zdravlje cijelog tijela, najprije se trebate pobrinuti da svakodnevno pijete dovoljno vode. "Voda je ključna za cjelokupno zdravlje, uključujući seksualnu funkciju, a hidracija potiče pravilan protok krvi, što je ključno za postizanje i održavanje erekcije", kaže Pearlman.



Sok od lubenice: Kao što je dr. Pearlman navela, za održavanje erekcije potreban je pravilan protok krvi u penis. U tome vam može pomoći lubenica, ona sadrži aminokiselinu koja vam pomože pomoći da ostanete čvrsti kada se javi seksualno uzbuđenje. "Cijeđenjem soka od lubenice dobiva se tekućina koja je puna citrulina, aminokiseline koja može poboljšati protok krvi u mnogim dijelovima tijela, uključujući penis, što može pomoći ljudima da postignu erekciju u određenim slučajevima", kaže Lauren Manaker, registrirana dijetetičarka i autorica knjiga "Fueling Male Fertility". Jedna mala studija objavljena u časopisu Urology otkrila je da je suplement citrulina pomogao 12-24 sudionika s blagom erektilnom disfunkcijom da se vrate na normalnu erektilnu funkciju tijekom razdoblja od 1 mjeseca.



Kava: Šalica ili dvije mnogima omiljenog napitka mogu probuditi više od vašeg mozga. Prema Manaker, konzumacija s kofeina povezana je s nižim rizikom od razvoja erektilne disfunkcije, a čini se da su ti učinci vidljivi i kod muškaraca koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili su pretili. Najveći benefite se mogu doživjeti unosom otprilike dvije to tri šalice kave. "Samo pazite na šećer koji dodajete, jer šećer nije najbolji dodatak vašoj prehrani kada se fokusirate na svoje seksualno zdravlje", objasnila je Manaker. Kao što je dr. Pearlman naglasila, pića s visokim udjelom masti i šećera mogu smanjiti razinu dušikovog oksida, stoga pokušajte uživati u crnoj kavi ili samo s natruhom vašeg omiljenog zaslađivača.

Sok od rajčice: Sigurno već znate da su kamenice i čokolada afrodizijaci, ali sigurno ne razmišljate o rajčicama u tom kontekstu. Iako se ne smatraju afrodizijačkim namirnicama, rajčice sadrže biljne spojeve koji mogu pomoći u zadržavanju erekcije. Sadrže visoke razine likopena, karotenoida odgovornog za njihovu crvenu boju. Ali ono što mnogi ljudi ne shvaćaju jest da likopen može igrati važnu ulogu u vašem seksualnom životu. Prema studiji objavljenoj u časopisu Andrology, poznato je da muškarci nižim razinama likopena u prehrani zapravo imaju povećan rizik od erektilne disfunkcije. Još jedna dobrobit likopena povezana je sa zdravljem prostate. Zapravo, metaanaliza objavljena u časopisu Medicine otkrila je da likopen može pomoći u smanjenju rizika od raka prostate.



Smoothie: Dobrobiti smoothieja ovise o tome što stavljate u njega, pa da biste napravili savršen napitak za penis, najbolje je dodati puno antioksidansa i vitamina. "Pokazalo se da pića s visokim udjelom antioksidansa, poput vitamina C i E, poboljšavaju erektilnu funkciju sprječavajući oštećenje stanica koje proizvode dušikov oksid. Vitamin C se može pronaći u voću kao što su naranče i jagode, a vitamin E u biljnim uljima, orašastim plodovima, sjemenkama te voću i povrću poput manga i avokada. Dakle, s ovim hranjivim sastojcima možete napraviti osvježavajući smoothie", kaže Pearlman.

Sok od cikle: Intenzivan okus soka od cikle nije za svakoga, ali ako vam ne smeta ovaj napitak, možete uživati u njegovim iznenađujućim prednostima za erekciju. "Nitrati u soku od cikle mogu poboljšati protok krvi i potaknuti erektilnu funkciju", kaže Katherine Gomez, registrirana dijetetičarka i medicinska recenzentica u PsycheMagu. Studija objavljena u časopisu American Journal of Physiology otkrila je da suplementacija nitratima pomaže povećati protok krvi tijekom vježbi za podlaktice, dok je druga studija objavljena u Journal of the International Society of Sport‘s Nutrition pronašla slične rezultate s nitratima i kardio vježbama. Drugim riječima, bilo da vježbate u teretani ili spavaćoj sobi, nitrati su ključni za protok krvi u sve dijelove vašeg tijela.

A ovo su najgora pića za penis:

Energetska pića: Sad kad znate da je kofein može pomoći u mentalnim i seksualnim performansama, moglo bi biti primamljivo posegnuti za energetskim pićem. Međutim, Pearlman upozorava da visok sadržaj šećera u energetskim pićima može negativno utjecati na seksualnu izvedbu. Samo jedna limenka može imati više od 50 grama šećera, tako da je bolje da kofein unesete kroz šalicu crne kave.



Gazirani sok: Kad već spominjemo štetnost šećera, limenka gaziranog soka može šteti vašem seksualnom životu više nego što mislite. Prema dr. med. Pearlman, pretjerane količine gaziranog pića mogu pridonijeti erektilnoj disfunkciji (ED). Uz to, visok sadržaj šećera i umjetni zaslađivači u njima povezani su s pretilošću, dijabetesom i kardiovaskularnim problemima, a to su faktori rizika za ED. U časopisu Central European Journal of Urology navodi da rafinirani ugljikohidrati, visokofruktozni kukuruzni sirup i puno kalorija u gaziranim pićima, mogu dovesti do povećanja erektilne disfunkcije. Dakle, kad možete, izbjegavajte ga.



Pretjerano konzumiranje alkohola: Povezanost između alkohola i seksa je kompleksa. S jedne strane, jedno ili dva pića mogu vam pomoći da se opustite i oraspoložite, a prema časopisu British Journal of Psychology, čak vam mogu pomoći da se osjećate privlačnije. No, s druge strane, alkohol može dovesti do problema s izvedbom "Pretjerana konzumacija alkohola može spriječiti erekciju", napominje Pearlman. To se može dogoditi i na kratkoročnoj i na dugoročnijoj osnovi. Kratkoročno, opijanje može usporiti komunikaciju između vašeg mozga i penisa, što zauzvrat može dovesti do desenzibilizacije. Dok kronično konzumiranje prekomjernih količina alkohola može imati dugoročni učinak na vaše seksualno zdravlje. Časopis Clinical Autonomic Research objavio je recenziju koja je potvrdila vezu između erektilne disfunkcije i redovite konzumacije alkohola.

