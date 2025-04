Stanite na kraj voćnim mušicama: Ova mješavina držat će ih podalje od vašeg doma

Voćne mušice su sitni insekti koji često postaju problem u kućanstvima, osobito tijekom toplijih mjeseci. Privučene su zrelim voćem, povrćem ili drugim fermentiranim tvarima, a lako se nastanjuju u kuhinjama i ostalim prostorima gdje se hrana ostavlja na površinama. Iako male i naizgled bezopasne, voćne mušice mogu biti prava napast jer se brzo množe i mogu kontaminirati hranu, što stvara neugodne higijenske probleme.

One također vole topla i vlažna okruženja, što vašu kuhinju i kupaonicu čini savršenim mjestom za polaganje jaja. Ako ste očistili sve vidljive izvore hrane i još uvijek vidite mušice kako lebde oko vašeg sudopera, vjerojatno se radi o infestaciji. Mušice mogu položiti stotine jajašca odjednom, a u roku od dan ili dva iz tih se jaja izlegu ličinke koje se hrane organskim muljem koji oblaže unutrašnjost cijevi, piše Express.

Da biste spriječili voćne mušice da polažu jaja, jedna stručnjakinja za čišćenje podijelila je recept koji treba izliti u sudoper i koji obećava da će riješiti problem i spriječiti njihov povratak. Bethany je rekla da je ovaj trik s tri sastojka naučila od stručnjaka za kontrolu štetočina. "Ništa nije dosadnije od tih malih mušica. To je kao da zgnječite jednu i onda ih odjednom bude još 100", rekla je u videu koji je objavila na TikToku.

"Jeste li znali da voćne mušice zapravo polažu jaja u vaše odvode? Dakle, vaš sudoper može imati mušice, što je također razlog zašto ih možete vidjeti u svojim kupaonicama, što znači da moramo očistiti te odvode", objasnila je Bethany. Sve što vam treba za rješavanje voćnih mušica su soda bikarbona, bijeli ocat i kipuća voda. Ova prirodna kombinacija koristi se za čišćenje manjih začepljenja i neutraliziranje mirisa.

"Samo ćemo sipati sodu bikarbonu u odvod, a zatim dodati bijeli ocat koji će stvoriti pjenu, što će pomoći očistiti taj odvod. Dodajte još malo ako vidite da soda bikarbona još uvijek stoji tamo", rekla je Bethany. Nakon što su se soda bikarbona i ocat pomiješali i stvorili pjenu, možete ih preliti kipućom vodom.

"U suštini, pržimo sva jaja koja su još uvijek unutra. Kada to završite, tada isperite sav višak i to je to. Iznenadit ćete se koliko ćete se time riješiti svih voćnih mušica. Osim kuhinje, uvijek čistim i kupaonice, a nakon što očistim sve odvodne cijevi, rijetko viđamo voćne mušice tijekom cijele sezone", rekla je Bethany.

Također je podijelila trik za uklanjanje svih mušica koje još uvijek lepršaju po vašem domu. Predložila je da u staklenki pomiješate jabučni ocat, sredstvo za pranje posuđa i malo meda. "To promiješajte, stavite plastičnu foliju preko i probušite male rupice. Male voćne mušice vole ući, a čim dotaknu tekućinu, sredstvo za pranje posuđa ih povuče prema dolje", zaključila je.