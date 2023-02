Shrvana majka: 'Moj sin je jedino je dijete u razredu koje nije dobilo pozivnicu za rođendan'

Odrasle osobe ponekad vole biti isključene iz poziva na zabavu kako bi večer mogle provesti u miru odmarajući, ali za djecu tako nešto može biti prilično traumatično. Jedna je majka na Redditu priznala da je bila shrvana kada je njezin osmogodišnji sin došao kući uplakan nakon je bio jedino dijete iz razreda koje nije bilo pozvano na rođendansku zabavu, prenosi Mirror.

Majka je napisala: „Moj je sin bio razočaran i tužan jer je slavljenik podijelio pozivnice za rođendan svim svojim kolegama osim njemu. To se dogodilo u razredu s 18 učenika. Kada je moj sin pitao zašto i on nije dobio pozivnicu, slavljenik mu je, uz veliki smiješak, odgovorio da jednostavno nije upao na listu“. Majka tvrdi da se njen sin i slavljenik dobro slažu kada su sami, ali je taj dječak zao prema njenom sinu kada je sa svojim prijateljima.

„Nemam problema s time što moj sin nije pozvan – to je njegova zabava i može pozvati koga god hoće. Ali, čini mi se nepotrebno okrutnim da namjerno isključi mog sina, i to samo mog sina, ispred njegovih kolega u školi. Moj sin već ima poteškoća s uklapanjem i pronalaženjem prijatelja s kojima bi sjedio i igrao se za vrijeme ručka i odmora“, kaže ova tužna majka. Za svog sina tvrdi da je bistar i ljubazan, ali ga mnogi smatraju malo neobičnim zbog njegove ljubavi prema konjima, parnim strojevima i staroj glazbi. Brine ju da će mu sad biti još teže u školi kada je ovaj dječak ostalim kolegama signalizirao da njen sin treba biti odbačen i isključen iz društva.

Majka ne želi učiniti sve ovo još većim problemom za sina, ali voljela bi razgovarati s njegovom učiteljicom i ravnateljem škole kako bi joj objasnili svoju politiku dijeljenja pozivnica za rođendan. Priznaje kako dio nje želi posramiti slavljenikove roditelje kroz zajedničku grupu roditelja, ali zna da bi to na kraju još više povrijedilo njenog sina. „Jednostavno me boli srce kad pomislim na slavljenika i neku drugu djecu koji će svaki dan, idućih nekoliko tjedana, u školi trljati ovu zabavu u lice mom sinu, a on će se osjećati odbačenim i izostavljenim“, dodala je.

Otkako je podijelila svoju zabrinutost, objava ove majke do danas je prikupila preko 500 komentara. Jedan korisnik priznao je: „Čovječe, kad bih saznao da je moje dijete isključio nekoga, otkazao bih mu cijelu prokletu zabavu“. Drugi je predložio: „Moguće je da su roditelji, zapravo, napravili pozivnice za svako dijete u razredu, a njihov sin je jednostavno odlučio ne dati vašem sinu svoju. Pa bi bilo najbolje da se prvo raspitate prije nego što optužite roditelje“.

