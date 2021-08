'Sestra se zaručila za našeg polubrata, koji me je cijelo naše djetinjstvo maltretirao...'

Jedna je žena nedavno na Redditu podijelila kako joj se očuh nekoliko godina nakon što joj je majka preminula oženio za ženu koja ima sina dvije godine starijeg od nje, no s polubratom se, kaže, nikad nije slagala.

- Uzimao mi je stvari i namjerno ih uništavao i maltretirao me cijelo djetinjstvo - objasnila je 23-godišnjakinja na forumu i dodala kako mu to i dan danas zamjera, te s njim nije u kontaktu još od fakulteta, kad se iselila iz zajedničkog doma. Ostala je, kaže, u kontaktu sa svojom mlađom sestrom koju je redovito i posjećivala kod oca i maćehe.

Nedavno joj se, ispričala je, sestra prestala povjeravati i govoriti joj s kim i gdje izlazi, a kad je prije dva tjedna došla na njenu proslavu 21. rođendana, primijetila je da ona i polubrat sjede jedan pokraj drugoga.

- Nakon što je otvorila poklone, rekla je da nam želi nešto reći, a djelovala je jako nervozno. Govorila je o smrti naše mame i o našoj maćehi, te opisivala razne situacije kroz koje smo prošli - nastavila je, a onda je, kaže, zamolila i brata da joj se pridruži, a on ju je primio za ruku.

- Tad nam je rekla da su se njih dvoje zaručili: zanijemila sam, apsolutno šokirana - priča, a čula je samo maćehu kako psuje i oboje ih naziva pogrdnim imenima. Nije, kaže, znala kako reagirati, pa je zgrabila svoju torbu i izjurila iz kuće i dalje pokušavajući shvatiti ono što je upravo čula.

- Dva sata kasnije nazvala me plačući i pitala zašto sam otišla kad joj je trebala moja podrška, no rekla sam joj da se mene sve to ne tiče i da sama treba riješiti nered - napisala je žena.

- Stalno je plakala govoreći da nisam prava sestra i da bi ona za mene napravila mnogo više. Rekla sam joj da ja nikad ne bi ni pomislila da se družim s nekim tko je nju cijelo djetinjstvo zlostavljao, posebno ako je riječ o mom polubratu, a kamoli se za njega zaručila - ispričala je, no sestra joj je nastavila slati poruke u kojima joj piše kako nije bila fer.

Od tada njih dvije nisu razgovarale, pa je odlučila pitati druge na Redditu misle li da je trebala napustiti zabavu i toliko se uzrujati.

- Njene zaruke nisu normalne iz više razloga, a prvi i najveći je što ste svi odgajani kao braća i sestre - prenosi Mirror komentar jednog Reddit korisnika, a i drugi su se složili da ne bi svoje zaruke krila od nje da nije ni sama toga bila svjesna.

