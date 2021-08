Kako prepoznati imate li posla s pasivno agresivnom osobom i jeste li i sami takvi?

Pasivna agresija je ono što se ne radi, više nego ono što se radi, kaže psiholog dr. Scott Wetzler, autor knjige 'Život s pasivno-agresivnom osobom' i potpredsjednik odjela za psihijatriju i bihevioralne znanosti Medicinskog centra Montefiore u New Yorku.

Uzroci pasivno-agresivnog ponašanja

Pasivna agresija je agresiji s klauzulom bijega, objašnjava Wetzler, u stilu 'Nisam to napravio; sigurno ste krivo shvatili', a može biti jako loša za odnose.

Često su, kaže psiholog, ljudi pasivno agresivni kad su ljuti, a njihovi strahovi im priječe da to otvoreno izraze.

- Takvo ponašanje često počinje u ranom djetinjstvu, a posebno je izraženo tijekom adolescencije. Neki ga ljudi prerastu, ostavljajući ga za sobom, a dugi ne, pa psihološke sukobe dovode u odraslu dob. Iako se svi u jednom trenutku ponašaju pasivno-agresivno, ljude s problemom razlikuje to što to čine prečesto i u neprikladnim situacijama.

Prepoznavanje pasivno-agresivnog ponašanja

Ako se često nađete u problemu ako nešto napravite, ali i ako ne napravite, to je dobar pokazatelj da imate posla s pasivno-agresivnom osobom, kaže psiholog dr. Rudy Nydegger, šef odjela za psihologiju u bolnici Ellis u Schenectadyju, New York

Drugi je znak kad osoba govori ili radi stvari koje zvuče neprijateljski, ali ona to poriče kad ju pitate: Nydegger kaže da pasivno-agresivni pojedinac neće direktno reagirati na probleme, nego će obično eksternalizirati ili kriviti druge.

Kako odgovoriti na pasivno-agresivno ponašanje

Redovit odnos s pasivno-agresivnom osobom može biti zbunjujući i frustrirajući i najbolje je prepoznati pasivnu agresiju kao oblik neprijateljstva, kaže Wetzler: Postavite granice, provedite ih i budite u tome ustrajni.

Nydegger dodaje da ne biste trebali upasti u zamku pokušavanja shvaćanja onoga što pasivno-agresivna osoba doista govori.

- Trebali biste odgovoriti samo na njihove stvarne riječi - kaže on, jer time uklanjate manipulacijski učinak njihovog ponašanja. Na primjer, ako osoba kaže nešto neprijateljski, pitate: "Zašto si to rekao? To nije bilo lijepo", a ona kaže: "Nije bilo zlonamjerno, samo sam ukazao na ono što su drugi rekli." Tada možete odgovoriti: "Hvala na povratnoj informaciji, to mi je pomoglo." Time se uklanja učinak koji je osoba pokušavala izazvati, a čime se neutralizira pasivno-agresivno ponašanje, kaže Nydegger.

Kako znati jeste li pasivno-agresivni

Ako mislite da ste pasivno-agresivni, pravi način da to saznate je da budete potpuno iskreni prema sebi. Kad ste ljuti ili neprijateljski raspoloženi prema nekom, budite iskreni i primjereni, kaže Nydegger. Na primjer, ako vas ljudi često optužuju da ste pasivno-agresivni, te dobro sagledajte sebe i svoje namjere.

- Ako otkrijete da vas ljudi izbjegavaju ili ne žele s vama raspravljati o bilo čemu kontroverznom i čini se da se osjećaju ugroženi bez ikakvog vidljivog razloga, to može biti pokazatelji pokazujete pasivno-agresivno ponašanje, dodaje Nydegger.

Kada zatražiti stručnu pomoć

Ako sve što radite nailazi na negativne reakcije ili vaše ponašanje rezultira ishodima koji na vas negativno utječu društveno, međuljudski ili profesionalno, možda je vrijeme da potražite pomoć, kaže Nydegger. Čak i ako se pokaže da pasivno-agresivno ponašanje nije uzrok i nemate dijagnosticirano stanje (poput narcističkog poremećaja osobnosti), razgovor sa stručnjakom može vam pomoći u rješavanju tog problema.

Ipak, treba imati na umu da je psihoterapija korisna samo ako ljudi prepoznaju da imaju problem i spremni su i voljni na tome raditi.

Nažalost, mnogi ljudi s pasivnom agresijom ne priznaju da imaju problem i/ili nisu motivirani da ga riješe, kaže Wetzler. Međutim, ako i kada pasivno-agresivna osoba shvati cijenu svog ponašanja i preuzme odgovornost za sebe, psihoterapija može biti vrlo učinkovita, rekao je Nydegger za Real Simple.

