Sestra i brat zaratili zbog psa: 'Ne sviđa mi se kako se igra sa štenetom, to je vrlo opasno'

Svakodnevne šetnje sa psom mnogima su najljepši dio dana, ali ponekad upravo oko njih izbijaju žestoke rasprave u obitelji. Jedni misle da psa treba 'pustiti da se malo izdivlja', drugi brinu o svakoj mogućoj ozljedi. Posebno su osjetljive teme poput povodca, različitih diskutabilnih situacija u parku ili naizgled bezazlenih štapova. Na jednom popularnom forumu nedavno se povela rasprava o tome tko je u pravu kad se sudare zabava i sigurnost psa. Jedna zabrinuta sestra požalila se da je potpuno iscrpljena od načina na koji se njezin brat igra s njezinim štenetom, piše People.

Na forumu Mumsnet ispričala je kako ga je nedavno otvoreno suočila s njegovim ponašanjem, a on je, kaže, reagirao prilično neugodno. 'Za vrijeme jedne divne šetnje tijekom vikenda, moj dragi brat počeo je bacati štap našem psiću', prisjetila se. Upozorila ga je da je to opasno, na što joj je on, kako kaže, odbrusio: 'Prestani glumiti policajku za zabavu.'

Frustrirana takvim odgovorom, sestra mu je, prema vlastitim riječima, uzvratila: 'U redu, onda ću ti poslati veterinarski račun kad joj se štap zaglavi u grlu.' Dodala je kako ima osjećaj da ljudi jednostavno ne poštuju tuđe želje kad je riječ o njihovim ljubimcima. Zato je pitala ostale korisnike foruma pretjeruje li i je li doista nerazumna.

Komentari ostalih članova foruma bili su podijeljeni. 'Jesam li propustio gomilu priča o psima koji umiru zato što su trčali za štapovima?' našalio se jedan korisnik, dok je drugi ozbiljno pitao: 'Zašto bi se uopće komadići štapa zaglavili tvom štencu u grlu?' Neki su ipak stali na njezinu stranu i detaljnije objasnili potencijalne rizike takve igre. 'Da, psima se štapovi znaju zabiti u usta i grlo, što im može izazvati strašnu bol i veliku traumu', upozorio je jedan sudionik rasprave. 'Veterinarski računi u takvim slučajevima znaju biti užasno visoki, pa sigurno ne bih bio sretan kad bih vidio da netko mojem psu baca štapove kao igračku.'