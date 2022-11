'Seksam se s kolegom s posla i ne mogu prestati, a zaručena sam za drugog muškarca'

- Seksam se s kolegom s posla već neko vrijeme, iako bih se trebala vjenčati za drugog muškarca za šest mjeseci. Moj zaručnik je divan, ali život s njim je postao predividljiv i dosadan. Nedavno nam je došao novi zaposlenik u tvrtku. Ja sam imala nekih problema s laptopom i poslali su njega da mi pomogne, a mi smo odmah kliknuli. Jako je zgodan i zabavan, i razgovarali smo sat vremena dok nije popravio računalo. Kasnije mi je poslao poruku da ga zovem ako bilo što trebam - napisala je jedna žena u pismu terapeutkinji za The Sun.

Nakon toga poslao joj je još jednu poruku u kojoj ju je pitao žuri li se kući ili ima vremena za otići na piće, a ona je odmah pristala na piće. Podijelili su bocu vina, a on ju je pozvao k sebi u stan. Rekao joj je da živi s dugogodišnjom partnericom, no da je ona trenutno odsutna jer je otišla kod svojih roditelja. Kad su došli u njegov stan, odmah ju je krenuo ljubiti.

- Popila sam nekoliko pića, ali znala sam vrlo dobro što radim kada sam mu dopustila da me skine. Imali smo seks i bilo je tako drugačije i avanturistički, a ja sam radila stvari koje nikad prije nisam. Od tada se redovito seksamo i složili smo se da je pomalo i zabavno. Dogovorili smo se da nećemo imati osjećaje jedno prema drugome, no on je meni sve draži. Ne znam što da radim - nastavila je.

- Mislim da već razvijate osjećaje prema njemu. Oboje ste u ozbiljnim vezama i prevara nikad nije u redu. Ako vaš zaručnik nije muškarac vaših snova, onda se nemojte udavati za njega. Trebali biste biti radosni zbog predstojećeg braka, a ako vam je glava negdje drugdje, onda on nije pravi za vas i nije u redu da ga nastavite varati. Prekinite aferu s kolegom s posla, a svom zaručniku recite da se više ne osjećate dobro u vezi - odgovorila joj je Deidre.

