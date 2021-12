Doznala je da je trudna samo 50 minuta prije poroda – cijelo vrijeme pila je kontracepcijske pilule

Hannah Violet samohrana je majka jedne djevojčice, ali njezina trudnoća i sami porod nisu izgledali kao kod ostalih trudnica. Naime, ova 23-godišnjakinja nije ni znala da je trudna.



Probudila se jedno jutro s bolovima u trbuhu i leđima, a obitelj ju je brzo odvezla u bolnicu sumnjajući na upalu slijepog crijeva. Kada su stigli na hitnu uslijedio je šok – djevojci je puknuo vodenjak!



Samo 50 minuta prije poroda Hannah je doznala da je trudna – iako je cijelo vrijeme uzimala kontracepcijske pilule.



"Tata me pronašao ujutro na zahodu dok sam se grčila od bolova. Nazvali su hitnu i rečeno im je da je možda upala slijepog crijeva. Stigli smo u bolnicu i htjeli su mi izvaditi krv, ali ja sam se toliko previjala od bolova da nije bilo moguće. Dvije minute kasnije puknuo mi je vodenjak, a za manje od sat vremena postala sam majka djevojčice koja sada ima tri godine", priča Hannah u objavi na TikToku.



U komentare ispod videa javljale su se žene s istim iskustvom. Iako su bile na piluli, ostale su trudne i doznale to tek nakon nekoliko tjedana, prenosi The Sun.



"Ja sam doznala u 27.tjednu trudnoće", napisala je jedna, a druga se nadovezala: "Unatoč piluli, otkrila sam da sam trudna u 34. tjednu!".

