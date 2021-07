Savjeti mame i stručnjakinje: Kako možemo spriječiti moguće nesreće poput utapanja djeteta

"Stalno mi se javljaju roditelji 'gladni' informacija o tome kako pravilno zaštititi djecu na kupanju; da su i oni i djeca obrazovaniji, živjeli bismo u sigurnijem okruženju", napisala je na Facebooku mama dvoje djece Natalie Livingstone koja je punih 25 godina radila kao spasitelj na plaži, a preko deset godina kao voditeljica jednog vodenog parka. Danas je Livingstone angažirana u raznim udrugama koje se bave sigurnosti djece, trenira druge spasioce, a često je angažirana i kao vještak u slučajevima utapanja.

Istražujem utapanja i razumijem što se može dogoditi, često vrlo brzo i tiho, kaže Livingstone i dodaje kako u ovo doba godine često čujemo o utapanju, ali mnogi savjeti nisu praktični, pa je odlučila napisati i podijeliti vlastite - kojih se i sama pridržava kad je sa svojom djecom blizu vode.

1. Ponavljajte djeci sigurnosne savjete

Svojoj djeci održim brifing prije nego ih pustim u vodu: kažem im gdje smiju plivati, gdje mogu skakati, kako skočiti i sve ostalo vezano uz sigurnost. Izvrsno vrijeme za to je nanošenje kreme za sunčanje, a znaju i za posljedice ako se ne pridržavaju sigurnosnih pravila.

Ti su brifinzi odličan način da se djecu nauči da poštuju vodu jer razni vodeni parkovi, plaže i bazeni izgledaju jako zabavno i primamljivo to se lako zaboravi.

2. Dubine vode u odnosu na njihovu visinu

Moja djeca znaju na bazenu pročitati koja je dubina i što to znači usporedno s njihovom visinom, a to im znanje pomaže da sama donesu dobre odluke i da shvate kako je dubina vode različita za svakog: njihov viši prijatelj možda neće imati problem gdje oni ne mogu dotaknuti prstima dno.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

3. Kako pobjeći

Stalno vidimo djecu kako jedni druge 'tope' i 'dave', a kad ih netko tako zgrabi, trebaju znati i kako se izmaknuti. Moja je kći izvrsna plivačica, ali još uvijek će se teško održati na površini ako ju netko pokušava 'potopiti', pa sam je naučila kako se izmicati, kako hvatati zrak, kako zaroniti i ispod vode se rukama i nogama odgurnuti - a zatim da odrasloj osobi vikne da joj pomogne.

Isto ih tako učim da paze kod će oni u vodi dodirnuti, čak se i odrasli koji su slabiji plivači ponekad teško izmaknu kad ih dijete u šali topi...

4. Podsjetnici

Koliko ste god odgovorni, nešto će vas ometati dok gledate djecu u vodi. Zato ja na mobitelu postavim podsjetnike za svaku minutu da me upozore da pogledam jesu li djeca u redu - ponekad mi mozak počne 'lutati' i o nečem se zamislim, a obavijest me ponovno 'trgne'.

5. Vrijeme odmora

Neka dijete pliva oko 30 minuta, pa napravi pauzu jer se oni i trebaju odmoriti, ali i ja. I spasioci se rotiraju svakih 20-30 minuta da si odmore misli, a ista stvar vrijedi i za roditelje.

6. Spasilački prsluci su cool

Naučite djecu da nema ničeg lošeg u nošenju prsluka i da ih nose 'svi cool ljudi' (kao npr. spasioci na plažama).

7. Edukacija

Moja djeca znaju kako može izgledati utapanje. Znaju da je voda opasna. Znaju da se i dobri plivači mogu utopiti, i to bez upozorenja. Znaju da se utapanje može dogoditi brzo. Zdravi strah od vode je dobra stvar.

8. 'Hej, pazi ovo...'

Fraze poput 'Hej, pazi ovo ...' obično su način na koji mi djeca najave da pomiču granice (npr. da namjeravaju skočiti negdje gdje do sad nisu).

9. 'Vidiš nešto, kažeš nešto'

Djeca imaju dobre instinkte,, a vi ih morate naučiti da nikad ne pretpostavljaju da se netko igra: ako vide nekoga pod vodom, neka počnu brojati, ako kad izbroje do pet osoba još ne izlazi, trebaju vikati. Nek ne pretpostavljaju da je osoba dobro, da se igra ili da to radi namjerno. Naučite ih to pravilo od pet sekundi, prenosi Yahoo.

