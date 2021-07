Jeste li među njima? Ovi ljudi ne mare za nered oko sebe, tvrdi astrologija

Dok su neki ljudi organizirani i bez obzira na sve obaveze u danu, uvijek odvoje vrijeme za pospremanje vlastitog prostora jer ne mogu živjeti u neredu, nekima to uopće ne smeta jer su im prioriteti drugačiji. Kako tvrdi astrologija, zvijezde isto imaju svoj utjecaj na navike pospremanja, pa su tako neki horoskopski znakovi neuredniji od drugih. Pronalazite li sebe među njima?



Vaga

Iako su ljudi rođeni u znaku Vage na glasu kao organizirani i oni koji teže balansu u životu, pospremanje doma im nije na listi prioriteta. Uređivanje sebe im je bitno, ali mogu danima prolaziti pored nereda koji se nalazi u, recimo, spavaćoj sobi.



Lav

Kako prenosi Times Of India, Lavovi vole preuređivati svoj prostor, ali u cijelom tom procesu često naprave veliki nered - i ne pospreme ga odmah. Tvrde kako je to 'kreativni nered'.

Urnebesno: Pleše u tenisicama s kotačićima i postao je veliki hit na društvenim mrežama!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Strijelac

S obzirom na to da vole putovati i da su stalno u nekakvoj akciji, Strijelci nemaju vremena brinuti o svojoj kući previše. Stalno odlaze i dolaze, ali ne zadržavaju se previše kod kuće, pa se nemojte iznenaditi ako im dođete u goste, a posvuda budu neraspakirane torbe i koferi.



Ovan

Iako ih nered zna smetati i ne osjećaju se ugodno u prostoru koji je zatrpan stvarima, Ovnovi su toliko lijeni kada je u pitanju pospremanje da su u stanju to trpjeti danima - sve dok potpuno ne polude od hrpe odjeće koja je na podu ili papira na stolu.

Ovo su najstrastveniji horoskopski znakovi: