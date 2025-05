Samo je genijalci znaju riješiti: Google ne zapošljava kandidate koji ne mogu odgonetnuti ovu zagonetku

Ako ste se ikada pitali što je potrebno da biste dobili posao u Googleu, odgovor bi mogao biti jednostavniji – i neobičniji – nego što mislite. Prema kreatorici TikToka Tanyi Zakowich, poznatoj kao @pinkpencilmath, ključ uspjeha na Googleovom intervjuu nekoć su bile zagonetke koje testiraju logiku i sposobnost razmišljanja izvan okvira. U jednom od svojih videa otkrila je klasičnu mozgalicu koju su kandidati morali riješiti – a Google navodno nije zaposlio nikoga tko nije znao točan odgovor.

Iako je Google još 2013. značajno smanjio upotrebu takvih pitanja, bivši direktor ljudskih resursa otkrio je za The New York Times da ta pitanja "nisu mogla ništa predvidjeti" i da su "uglavnom služila da se ispitivač osjeća pametno". Zakowich je, međutim, podijelila jednu od tih slavnih zagonetki:

Zagonetka o zatvoreničkom šeširu: Četiri zatvorenika stoje na stubištu, svi okrenuti prema istom smjeru. Ispred njih je zid od opeke koji dijeli zatvorenika broj 4 od ostalih trojice.

Pozicija izgleda ovako (odozgo prema dolje):

Zatvorenik 1 vidi zatvorenike 2 i 3.

Zatvorenik 2 vidi samo zatvorenika 3.

Zatvorenik 3 ne vidi nikoga.

Zatvorenik 4 također ne vidi nikoga jer se nalazi s druge strane zida.

Sva četvorica nose šešire. Rečeno im je da postoje samo dva crna i dva bijela šešira. Nitko ne zna koju boju šešira nosi, ali mogu vidjeti šešire ispred sebe (ako im je netko u vidnom polju). Zadatak: Kada netko sa sigurnošću sazna koju boju šešira nosi, mora to viknuti. Ne smiju se okretati, komunicirati ni skidati šešire. Tko će prvi viknuti boju svog šešira – i zašto?

Foto: @pinkpencilmath

Mnogi su ispod videa na TikToku počeli nuditi svoje odgovore i viđenja ove zanimljive zagonetke. Jedan korisnik je objasnio: “Zatvorenik 2 zna odgovor jer da su on i 3 imali iste šešire, zatvorenik 1 bi to odmah rekao. Budući da nije, znači da su različiti – i to je dovoljno da 2 otkrije boju svog šešira”.

Drugi dodaje: “Volim ovu zagonetku – redovito sam je postavljao svojim učenicima matematike. To je fantastičan način da testirate logičko zaključivanje”. Naravno, bilo je i šaljivih odgovora: “Zatvorenik 4 je skinuo kapu i pogledao je. Problem riješen!”.

Točan odgovor je: zatvorenik broj 2.

Zašto?

Pogledajmo redom: Zatvorenik 1 vidi šešire zatvorenika 2 i 3. Da su oba šešira ispred njega iste boje (npr. dva crna), zatvorenik 1 bi znao da on nosi bijeli šešir (jer postoje samo dva šešira iste boje) – i rekao bi to naglas. No budući da on šuti, zatvorenik 2 zna da šeširi ispred njega nisu iste boje – znači, zatvorenik 3 nosi drugačiji šešir od njega. Zatvorenik 2 vidi šešir zatvorenika 3 i zna da on nosi, recimo, crni šešir. Budući da on i zatvorenik 3 moraju imati različite boje, zatvorenik 2 može zaključiti da on nosi bijeli šešir – i viknuti to.

Iako se Google danas manje oslanja na ovakve zagonetke, one i dalje nude sjajan uvid u razinu apstraktnog razmišljanja koju tehnološke kompanije cijene.