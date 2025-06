Pronašla je kvržicu, liječnici su je poslali kući – sada se bori s rakom koji se proširio na mozak i pluća

Lea Hughes (38) iz istočnog Londona prvi je put primijetila kvržicu na desnoj dojci još 2015. godine, kada je imala samo 29 godina. Bez odlaganja je posjetila liječnika, no njezini su simptomi tada – pogrešno – protumačeni kao bezopasni, piše UNILAD. “Rekli su mi da imam 'kvrgave grudi' i da se ne kvalificiram za daljnje testiranje. Nikada prije nisam čula za taj izraz”, prisjeća se Lea.

Godinama kasnije, tijekom presvlačenja u bikini, primijetila je kako je kvržica narasla i ostavljala sjenu. Dvije godine nakon prvog pregleda, primijetila je da se na tom mjestu stvorila udubina, pa je ponovno kontaktirala liječnika. Ovoga puta odmah je upućena u bolnicu, gdje su joj napravljeni mamografija, ultrazvuk i biopsija. Rezultati su pokazali da ima rak dojke.

No to nije bio kraj šokantnim vijestima – daljnjim pretragama otkriveno je da se rak već proširio na jetru i kosti. “U roku od nekoliko tjedana dijagnosticiran mi je rak dojke u četvrtom stadiju – i to na petak 13.”, rekla je Lea.

Nakon mastektomije i više ciklusa kemoterapije, liječenje je u svibnju 2024. privremeno zaustavljeno jer su nalazi pokazivali da je bolest pod kontrolom. Međutim, već nakon nekoliko mjeseci rutinska snimanja otkrila su novo pogoršanje – tumori u jetri su ponovno počeli rasti, a rak se proširio i na mozak.

“S rakom dojke u četvrtom stadiju znate da postoji rizik od širenja na mozak, ali nisam očekivala da će se to dogoditi jer nisam imala nikakve simptome”, rekla je Lea.

Unatoč terapijama, njezino zdravstveno stanje nastavilo se pogoršavati. Zbog jakih nuspojava izgubila je na težini i snazi: “Visoka sam 178 cm, a pala sam na samo 42 kilograma. Nisam imala snage, gledala sam kako propadam”.

U ožujku 2025. otkriveno je da se rak proširio i na pluća. Trenutno je u šestom ciklusu kemoterapije i pokrenula je kampanju za prikupljanje sredstava kako bi si mogla priuštiti pristup ciljanom lijeku Enhertu, koji nije dostupan u sklopu NHS-a za pacijente s metastazama u mozgu.

“Lijek pokazuje obećavajuće rezultate kod raka dojke s metastazama u mozgu. I dalje se nadam da može pomoći i meni”, kaže. Bez potpore iz zdravstvenog sustava, jedan ciklus liječenja Enhertuom može koštati više od 10.000 funti. “Nemam izbora. Mogu se samo boriti i ne odustati”, zaključuje Lea.