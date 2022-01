Rekord je 20 sekundi: Možete li brže pronaći sve snježne kugle sa zvijezdom?

Mađarski karikaturist Gergely Dudas, poznatiji kao Dudolf, na svom Facebook profilu podijelio je zanimljivu mozgalicu koja je namučila korisnike društvenih mreža. Kako piše Daily Mail, cilj mozgalice je pronaći četiri snježne kugle u kojima se nalazi zvijezda, a koliko ste vi brzi?

Foto: Gergely Dudás

Na ilustraciji se vidi sedam pingvina kako uživaju istražujući more snježnih kugli koje sadrže božićna drvca, kućice od medenjaka i darove. No, vaš je cilj pronaći one koje u sebi imaju zvijezdu i pokušati pobijediti rekord od 20 sekundi.

Ako ne možete pronaći sve četiri zvijezde, pogledajte rješenje:

Foto: Gergely Dudás

