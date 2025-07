RECEPT DANA Gotova za čas, a svi je obožavaju: Ukusna gužvara

Miris svježe pečene gužvare neodoljivo priziva okuse djetinjstva i nedjeljnih ručkova kod bake. Ova bogata, sočna pita od sira idealna je za svaki obrok — topla uz jogurt za doručak ili hladna kao lagani međuobrok. Najbolje od svega? Priprema je jednostavna, a rezultat uvijek oduševljava.

Sastojci:

1,5 paketa kora za savijače

1 kg svježeg sira

900 g kiselog vrhnja

150 ml mineralne vode

5 jaja

sol i papar po ukusu

100 g maslaca (rastopljenog)

malo vode i ulja za premazivanje

Priprema: Veliki lim premažite rastopljenim maslacem. Stavite prvu koru, pošpricajte je mješavinom vode i malo ulja. Ponovite postupak s još dvije kore. Odvojite dvije kore sa strane — one će ići na vrh gužvare. U velikoj zdjeli pomiješajte svježi sir, kiselo vrhnje, jaja, mineralnu vodu, sol i papar. Preostale kore (osim one dvije koje ste odvojili) zarolajte i narežite na tanke trakice. Dodajte ih u nadjev i sve dobro promiješajte. Dobivenu smjesu izlijte u lim i poravnajte. Prekrijte s one dvije preostale kore, pa ih premažite rastopljenim maslacem. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 60 minuta, dok površina ne postane zlatno-smeđa.