RECEPT DANA Fit 'Nutella' od samo nekoliko sastojaka: Zdravi čokoladni namaz bez šećera

Ako volite čokoladni namaz, ali želite zdraviju verziju bez rafiniranog šećera i aditiva, ovaj recept će vas oduševiti. Priprema je vrlo jednostavna, a rezultat je kremasti namaz od lješnjaka i kakaa koji okusom podsjeća na Nutellu, ali u puno laganijem i prirodnijem izdanju. Odličan je za palačinke, kruh, zobenu kašu ili kao slatki dodatak doručku.

Sastojci:

200 g lješnjaka

15 datulja

2 žlice kakao praha

voda po potrebi (za željenu gustoću)

Priprema: Datulje prelijte vrućom vodom i ostavite da stoje oko 15 minuta kako bi omekšale. Lješnjake stavite u blender ili sjeckalicu i miksajte dok ne počnu otpuštati ulje i stvarati pastu. Dodajte ocijeđene datulje i kakao prah, pa nastavite miksati. Po potrebi dodajte malo vode dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Gotov namaz prebacite u staklenku i stavite u hladnjak da se malo stisne.