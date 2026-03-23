Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
domaća verzija!

RECEPT DANA Fit 'Nutella' od samo nekoliko sastojaka: Zdravi čokoladni namaz bez šećera

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
23.03.2026.
u 09:30

Namaz čuvajte u hladnjaku i potrošite u roku od nekoliko dana. Ako želite još intenzivniji okus, lješnjake prije miksanja možete kratko prepeći u pećnici ili na tavi.

Ako volite čokoladni namaz, ali želite zdraviju verziju bez rafiniranog šećera i aditiva, ovaj recept će vas oduševiti. Priprema je vrlo jednostavna, a rezultat je kremasti namaz od lješnjaka i kakaa koji okusom podsjeća na Nutellu, ali u puno laganijem i prirodnijem izdanju. Odličan je za palačinke, kruh, zobenu kašu ili kao slatki dodatak doručku.

Sastojci:

  • 200 g lješnjaka
  • 15 datulja
  • 2 žlice kakao praha
  • voda po potrebi (za željenu gustoću)

Priprema: Datulje prelijte vrućom vodom i ostavite da stoje oko 15 minuta kako bi omekšale. Lješnjake stavite u blender ili sjeckalicu i miksajte dok ne počnu otpuštati ulje i stvarati pastu. Dodajte ocijeđene datulje i kakao prah, pa nastavite miksati. Po potrebi dodajte malo vode dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Gotov namaz prebacite u staklenku i stavite u hladnjak da se malo stisne.
Ključne riječi
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Vidi sve

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!