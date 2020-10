Radio koji pušta samo božićne hitove ponovno pokrenut - ove godine ranije nego ikad prije!

Nakon godišnjeg odmora i početka nove školske godine, na red dolazi odbrojavanje dana do Božića. Predivnom periodu koji se provodi u krugu najbližih i toploj atmosferi nitko ne može odoljeti, pa se neki već sada počinju pripremati i stvarati taj ugođaj kako bi što duže uživali u njemu.



Tim radio postaje 'Heart Radio' odlučio je doprinijeti tom ugođaju i veselju, pa su prije nekoliko godina pokrenuli poseban kanal naziva 'Heart Xmas Radio' - na njemu sviraju isključivo božićne pjesme, a ove godine su ga odlučili pokrenuti čak 60 dana prije Božića, točnije 25. listopada.



"Ljudi upale radio kako bi se opustili, stvorili neku ugodnu i toplu atmosferu, pa nam je iznimno drago što taj ugođaj možemo 'pojačati' ovim pjesmama. Ove godine pokrenuli smo kanal ranije nego ikad prije - već u listopadu", rekla je Mel Everett, urednica radija.

Slušatelji već sada mogu uživati u popularnim hitovima poput Last Christmas ili Santa Can You Hear Me, bez 'ometanja' ugođaja drugim pjesmama koje tematikom nisu vezane uz zimske praznike, prenosi The Sun.



Radio postaju možete slušati ovdje.

