Seks u troje, dominantni parner... Evo što seksualne fantazije govore o vama kao osobi

Justin Lehmiller, stručnjak za seks s Kinsey instituta, napravio je brojna istraživanja, a u novom je ispitao 4 175 ljudi o njihovim seksualnim fantazijama kako bi napisao knjigu "Tell Me What You Want". Prema njegovoj teoriji, fantazije su vrlo složene. "Kompleksne su i drugačije od osobe do osobe. Nešto što uzbuđuje jednu, ne mora i drugu osobu.", rekao je za Insider.



Ipak, kaže kako neke fantazije imaju dublje značenje. Primjerice, ako volite romantičan i strastven seks moguće je da vas je strah izdaje i ostavljanja. Emocionalne potrebe mogu se odraziti kroz seksualne preferencije. "Takvi ljudi pokušavaju smanjiti osjećaj nesigurnosti koji imaju kroz romantičan seks. Zamišljaju kako ih netko voli dok vode ljubav i kako pokazuje strast prema njima, a na taj način se opuštaju."

Oni koji sanjaju o seksu u troje vjerojatno su željni pažnje. Lehmiller je tijekom istraživanja otkrio i da je seks u troje najčešća fantazija koju ljudi imaju. "Kada maštaju o seksu s partnerom i još jednom osobom, ti ljudi često žele biti u centru pažnje. Isto tako željni su avanture i zabave."



Ako je vaša fantazija, pak, da je partner dominantniji, možda želite izgubiti kontrolu i zabaviti se. Žele se osjećati poželjno i da im partner pokaže koliko ih želi. "Ljudi vole grublji i intenzivniji seks jer im služi kao bijeg od stvarnosti. Osjećaju se slobodno", otkrio je.



Lehmiller je otkrio i da što su ljudi stariji, to imaju više fantazija u seksu, posebice oni u četrdesetima i pedesetima - maštaju o mlađim partnerima.