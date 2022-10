Psiholog objasnio: Evo što o vama govori ime koje izaberete za svoje dijete

Sigurno ste barem jednom na internetu potražili značenje svoga imena, no jeste li se ikada zapitali zašto su vam roditelji odlučili dati baš to ime? Naravno, možda ste nazvani po nekom bliskom članu obitelji, ali prema psihologu Aaronu Surteesu, izbor imena više govori osobnosti vaših roditelja, piše The Sun.

- Ime ima veliki utjecaj na to kako vas drugi doživljavaju. Također postoje mnoge studije koje pokazuju i dokazuju da ime odražava i to kako se ponašate i tko ćete postati. Ime je prvo što drugi obično saznaju o vama, temeljni element koji utječe na vaš razvoj dok pokušavate ispuniti očekivanja društva - rekao je psiholog, a zatim objasnio što zapravo ime dodijeljeno djetetu otkriva o roditeljima.

Kombinacija dvaju imena

U posljednjih nekoliko godina, mnogi roditelji odlučuju se za kombinaciju dvaju imena kada nazivaju svoje dijete. Iako se može činiti da to rade kako bi bili u trendu, psiholog objašnjava da se time mame i tate pokušavaju popeti na društvenoj ljestvici, te ne sumnjaju da će njihovo dijete postići uspjeh povezujući se s određenim načinom života. Vole se družiti i pokazivati svoja postignuća, bila ona mala ili velika.Takve roditelje često možete zateći kako uživaju u koktelima s prijateljima i priređuju kućne zabave za svoje mališane.

Jednosložna imena

Ovi roditelji, prema psihologu, žele da se njihovo dijete uklopi i bude dio 'čopora'. Takvi roditelji dolaze iz normalne sredine. Njima ne smeta, dapače, čak im se i sviđa, kada se netko drugi zove isto jer to može implicirati da su poput ostalih, što im je utješno. Govoreći o njihovom karakteru, stručnjak tvrdi da ti roditelji sigurno imaju veliku grupu prijatelja i blizak odnos sa svojom obitelji.

Neobična imena

Pokušavaju razmišljati 'izvan okvira' i kloniti se uobičajenih imena, pa će odabrati nešto originalno. No, prema riječima psihologa, ti roditelji polažu jako velike nade u svoje dijete, a ime je samo pažljivo odabrana taktika za postizanje njihovih ciljeva. Isplanirali su karijeru svoga djeteta, a svojim strateškim 'umjetničkim' imenom, roditelji se nadaju da će se njihovo dijete izdvojiti iz mase. Oni su vrijedni i žele za njih sve ono što su u životu željeli i sami postići. Možda se mogu činiti malo agresivni, ali imaju dobre namjere. No, ponekad se ta djeca kao tinejdžeri mogu pobuniti ako im roditelji postanu previše napadni, objašnjava Aaron.

Slavna imena

Neki pronalaze inspiraciju za imena u omiljenom filmskom liku ili umjetniku. To otkriva da su veliki ljubitelji popularne kulture i da se ponose time. Vole TV i gledaju sve zabavne emisije te će prvi rezervirati ulaznice za koncerte i događanja. Aktivni su u društvenom životu i cijene iskustva iznad svega, tvrdi psiholog.

