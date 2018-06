Pronašli smo stylish način kako pobjeći od ljetnih vrućina!

Vruće sunce iznad Novog Vinodolskog bilo je savršena kulisa za stilske igre na bazenu, gdje smo isprobali komade iz aktualne kolekcije njemačkog brenda C&A. Savršeni spojevi za cool ljetni look!

Foto: Goran Čižmešija/diva.hr

Dvije jarke boje - zašto ne?! Žuta i crvena jednostavno se vole, a s prugicama nema greške.

(haljina 149 kn, pulover 99,90 kn, torbica 129 kn, sve C&A; nakilt Illegale)

Foto: Goran Čižmešija/diva.hr

Zaboravite na dosadu pri nošenju košulje. Oprskbite se badićima trendi uzoraka i isfurajte košulju na tulum na plaži!

(šešir 99,90 kn, košulja 99,90 kn, gornji dio kupaćeg kostima 99,90 kn, hlače 149,90 kn, remen 69,90 kn, torbica 69,90 kn - sve C&A; nakit Grubić)

Foto: Goran Čižmešija/diva.hr

Matchy-matchy komadi apsolutni su hit sezone, a klasiku u bež boji razbijte jarkim bojama i postignite savršen color blocking.

(kapa 99,90 kn, top 129,90 kn, sako 299 kn, hlače 299 kn, remen 69,90 kn, torbica 149 kn, čarape 69,90 kn - sve C&A; nakit Illegale)

Foto: Goran Čižmešija/diva.hr

Pastelno ružičasti sako isfurajte kao haljinu, a dojam zaokružite šljokičastim čarapama.

(sako 369 kn, naočale 39 kn, kupaći kostim 179 kn, torbica 99,90 kn - sve C&A; nakit Grubić)

Foto: Goran Čižmešija/diva.hr

Prugasta košulja je must have u ormaru, a odmak od klasike napravite odabirom modela s jarkom plavom prugicama - savršen je za sve, od ureda, preko kave pa do plaže.

(jakna 199 kn, košulja 149 kn, donji dio kupaćeg kostima 34,90 kn, čarape 69,90 kn - sve C&A; nakit Grubić)

Foto: Goran Čižmešija/diva.hr

Da, bijelo od glave do pete apsolutni je ljetni hit, no s badićem u cool boji ne može se pogriješiti - savršena formula kako biti zvijezda plaže!

(majica 129 kn, kratke hlače 149 kn, gornji dio kupaćeg kostima 69,90 kn, donji dio kupaćeg kostima 59,90 kn - sve C&A; nakit Grubić)

Voditeljica projekta: Vesna Blašković

Fotografija: Goran Čižmešija

Styling: Goran Čižmešija & Marina Abramović

Šminka: Seka Kožul

Model: Lucija Raić/Talia model

Lokacija snimanja: Novi Spa Hotels&Resort, Novi Vinodolski, www.novi.hr