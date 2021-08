Pronašla neobično 'jaje' u sinovoj sobi, a ljudi su je odmah upozorili da ga ne dira!

Majka Amy pronašla je bizaran predmet u sinovoj sobi i nije mogla shvatiti o čemu se radi pa ga je podijelila s prijateljicom kako bi zajedno pokušale odgonetnuti istinu. Kada nisu uspjele same, njezina prijateljica fotografiju neobičnog ‘jajeta’ objavila je na Facebooku te pitala druge korisnike za pomoć.

Kako piše Mirror, obitelj se tek doselila u dom pa nisu znali je li tamo već neko vrijeme ili je tek naraslo. No, uskoro su korisnici društvenih mreža došli do zastrašujućih teorija što bi to moglo biti, a mnogi su je upozorili da ga ne dira.

Foto: Facebook

Prva objava na stranici Family Lowdown Tips & Ideas glasi: "Ovo se nalazi u ormaru sina moje prijateljice. Oni ne znaju je li uvijek bio tamo jer ga nikad nisu vidjeli ili se tek pojavilo. Ima li netko ideju što je to? I što bi trebali učiniti?"

Neki su se bojali da bi "jaje" moglo biti dom paucima, dok su drugi došli do još čudnijih prijedloga.

“Da se ovo dogodilo prije milijardu godina, rekao bih da se radi o jaju dinosaura”, našalio se jedan korisnik, dok je jedna korisnica napisala: “Moj dečko bavi se kontrolom štetočina i vjeruje da je to gnijezdo paukovih jaja. Možete ga usisati, a zatim staviti hrpu otrova za štetočine u usisavač. Ako je to gnijezdo pauka, tamo će ih biti na tisuće."

Međutim, stvari su zapravo puno bezopasnije. Nakon što je Amyn svekar istražio to neobično ‘jaje’, otkrio je da je to jednostavno ekspandirajuća pjena koja se spustila s krova kuća, unatoč strahovima da se radi o roju insekata.

