Prije dolaska jeseni: Veterinarka otkrila 6 provjera vezanih uz kućne ljubimce koje morate napraviti

Promjena godišnjeg doba donosi nove izazove za naše kućne ljubimce, od promjene temperature do prilagodbe dnevnog ritma i prehrane. Priprema ljubimaca za sezonu koja dolazi ključna je da bi ostali zdravi, sretni i dobro prilagođeni, a jednostavne mjere mogu značajno poboljšati njihovu dobrobit tijekom promjena u okolišu. S dolaskom hladnijeg vremena, životinje su, a posebno mali kućni ljubimci, u opasnosti od sezonskog stresa ako se njihovi životni prostori ne prilagode u skladu s tim.

Veterinarka Suzanne Moyes podijelila je šest ključnih koraka kako osigurati pravilnu brigu o kućnim ljubimcima ove jeseni i zime, piše Daily Express. Njezin prvi savjet je da se kućica ili sklonište ljubimca podvrgne jesenskom pregledu i da potražite bilo kakva oštećenja koja treba popraviti. "Ako ćete napraviti samo jednu stvar prije nego što stigne prva jesenska oluja, to bi trebao biti temeljiti pregled doma vašeg ljubimca. Pazite na sve potencijalne opasnosti ili područja gdje bi loše vrijeme moglo prodrijeti, poput curenja ili vlažnih mrlja, slabih spojeva ili slomljenih zasuna. Čak i manje curenje u kućici može ostaviti male životinje hladnima i pod stresom. Provođenje ove brze provjere sada može spriječiti zimske zdravstvene probleme", objasnila je.

Dok neki kućni ljubimci mogu živjeti vani tijekom cijele godine, neke će trebati premjestiti unutra kada nastupi hladnije vrijeme, a jako je važno znati kada točno premjestiti svoje krznene prijatelje. Ako imaju odgovarajući smještaj, zdravi zamorci i kunići mogu ostati vani tijekom cijele godine. Međutim, ako su posebno mladi ili stari ili ako imaju zdravstvene probleme, treba ih premjestiti unutra čim temperatura padne ispod 10 °C preko noći. "Razmislite o tome na ovaj način, ako vam je prehladno da sjedite vani samo u džemperu, onda je vjerojatno prehladno i za većinu malih životinja da udobno podnese takve temperature", objasnila je veterinarka.

Ako imate kućne ljubimce koji žive u zatvorenom prostoru, važno je stvoriti ugodnu, dosljednu klimu za njih. "Idealna unutarnja temperatura varira ovisno o vašem ljubimcu. Kunići i zamorci općenito najbolje podnose unutarnje temperature od oko 15–20 °C. Hrčci, s druge strane, preferiraju nešto toplije okruženje, oko 20–24 °C. Oni su posebno skloni upadanju u opasna stanja slična hibernaciji ako im je životni okoliš prehladan, a to je rizik kojeg mnogi vlasnici možda nisu svjesni", upozorila je dr. Moyes.

Ako vaši ljubimci borave vani, bitno je da su njihovi domovi otporni na vremenske uvjete. Dr. Moyes je savjetovala da kućice za kućne ljubimce podignete od tla da biste izbjegli podizanje vlage te da kućice budu zaštićene od vjetra i kiše. Najbolje je da im dodate vodootporne navlake, zaštitne cerade ili vjetrobranske prekrivač da bi se stvorilo improvizirano sklonište od oluje tijekom posebno lošeg vremena.

Također, nemojte izolirati samo vanjski dio kućice vašeg ljubimca od vremenskih uvjeta i obavezno izolirajte unutrašnjost. Za to koristite slamu ili specijaliziranu posteljinu za male životinje sigurnu za kućne ljubimce. Sijeno nije samo odličan izvor hrane za kućne ljubimce, već može poslužiti kao dodatna izolacija, samo pazite da odaberete pravu vrstu za svog voljenog prijatelja.

"Timothy sijeno izvrstan je svakodnevni izbor za kuniće i zamorce. Alternativno, mješavine livadskog ili biljnog sijena dobra su opcija za dodatnu stimulaciju i dodatnu toplinu. Hrčcima najbolje odgovara meko sijeno koje je sigurno za grickanje i pruža im ugodan sloj za gnijezdo. Samo imajte na umu da vlažni uvjeti mogu povećati rizik od pljesnivosti sijena, stoga se odlučite za dobro osušeno, čisto sijeno koje je očišćeno od prašine da biste zaštitili dišno i probavno zdravlje svojih ljubimaca", zaključila je veterinarka.