Prijatelji vas doživljavaju kao vlastitog terapeuta i stalno se žale? Evo kako tome stati na kraj

Normalno je da vam se prijatelji, kao i vi njima, povremeno požale i da vam otvoreno pričaju svoje probleme, ali neki ljudi znaju zaista pretjerati i svako druženje pretvore u svoj sat terapije. Pričaju samo o sebi, gotovo da ni ne pitaju kako ste i što ima kod vas, i stalno traže savjete, a vi shvatite da vam to sve crpi energiju. Terapeutkinja i pedagoginja iz New Yorka, Minaa B., otkrila je kako tome stati na kraj.



Dajte svojem prijatelji do znanja da imate granice u podnošenju emocionalnog tereta. Objasnite im da se osjećate iscrpljeno i da vas konstantno pričanje o svakodnevnim problemima umara. "Ponekad čekamo da drugi ljudi sami shvate što osjećamo, ali budite iskreni. Otvoreno priznajte da vam druženja postaju malo naporna."



Vi niste terapeut, imate svoje probleme i brige, i iako je lijepo i potrebno biti tu za druge, nije lijepo da druga strana iskorištava vašu dobrotu i vrijeme i priča samo o sebi. Dajte joj pokoji savjet, ali ako se problemi samo gomilaju i vidite da ne zna izlaz iz njih, predložite da posjeti stručnjaka.

Najvažnije - budite iskreni s prijateljem, ali i sa samim sobom. Ako nakon druženja mislite da ste mogli nešto drugo raditi i da vam vrijeme s tom osobom više ne donosi zadovoljstvo, jednostavno budite iskreni, olakšajte i sebi i drugoj strani.



Naravno, ovi savjeti se trebaju primijeniti kada su prikladni. Ako prijatelj prolazi kroz težak životni period poput rastave ili smrti bliske osobe, nemojte govoriti ovakve stvari. Ponekad se treba malo žrtvovati i kao pravi prijatelj pokušati sve da se osoba osjeća dobro.



Savjeti terapeutkinje vrijede za one osobe koje se stalno žale na svakodnevne probleme s kojima se svi nosimo jer, jednostavno, žele pažnju, prenosi LifeHacker.

