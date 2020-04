'Prevario sam suprugu s njezinom majkom i sada sam zaljubljen u nju'

Jedan muškarac prevario je suprugu s njezinom vlastitom majkom, a sada misli da se i zaljubio u nju. Smatra da se oženio s pogrešnom ženom te ne zna što napraviti dalje pa je za savjet pitao psihoterapeutkinju Deidre.

“Moja supruga i ja upoznali smo se u školi te smo zajedno već 15 godina, a imamo i troje djece. Ja ima 32 godine, ona 30. Moja punica ima 48 godina, iako izgleda kao da je u svojim tridesetima jer je jako aktivna. Mlađi brat moje supruge imao je proslavu 21. rođendana i njegova majka bila je tamo, a otac ih je napustio kada je on imao 2 godine”, započeo je svoju priču.

Imali su veliku zabavu pa su odlučili prespavati kod svoje punice kako bi mogli piti alkohol i proslaviti njegov rođendan. Svi su se dobro zabavili, ali njegova supruga ne podnosi dobro alkohol i brzo se napila te otišla rano spavati.

“Svi su otišli, a punica i ja smo ostali sve pospremiti. Izgledala je odlično u uskoj i dekoltiranoj haljini te štiklama. Bila je pripita i stalno smo se sudarali. Jednom me pogledala i poljubila me. Osjećao sam se sjajno i uzvratio sam poljubac. Cijelo vrijeme me dodirivala, poticala me na dalje. Nisam si mogao pomoći, seks je bio stvarno nevjerojatan. Od tada češće idem kod nje doma. Očito je jako zapetljana situacija, ali moja supruga ne zna da sam zaljubljen u nju. Mogu li obje zadržati sretnima?”, pitao je.

Deidre mu je odgovorila: “Nemojte se zavaravati. Ovo je bomba spremna za eksploziju i može povrijediti mnoge, uključujući vašu djecu. Morate sve zaustaviti ili ćete izgubiti sve što već imate. Svojoj punici čvrsto kažite da više nećete upropaštavati svoj brak ili odnos s njezinom kćeri. Umjesto te veze, usredotočite se na svoj brak i vaš seksualni život.”

