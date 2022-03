Preboljela je razvod tako što se udala sama za sebe: To mi je najbolja odluka u životu!'

Nizozemka Charlotte se razvela prije dvije godine, a par mjeseci nakon razvoda osnovala je tvrtku žena za koju kaže da joj je pomogla da otkri vlastitu vrijednost i potaknula njezinu odluku da zaprosi samu sebe.

“Nisam željela čekati da me netko drugi zavoli ili o nekome ovisiti pa kada sam vidjela prazninu na prstu gdje je nekada stajao vjenčani prsten, odlučila sam se udati sama za sebe. To je prava veza koja će sigurno trajati do kraja mog života!”, objasnila je za Metro.

Otkriva kako joj je nakon razvoda trebala otprilike godina dana rada na sebi prije nego je shvatila da je njezin život u braku bio fokusiran na supruga i djecu, te je sada idealno vrijeme za promjenu.

“U društvu u kojem se žene smatraju manje vrijednima nemoguće je pronaći sebe i spoznati vlastitu vrijednost. Zato sam se odlučila udati sama za sebe”, ispričala je.

Sebe je Charlotte zaprosila u srpnju 2021. i tri mjeseca je bila zaručena i nosila zaručnički prsten od bijelog zlata s tri kamena - jedan za sebe, jedan za kćer i jedan za sina. Zatim je u rujnu 2021. uz nekoliko bliskih ljudi održala manje vjenčanje u svom stanu koje je koštalo oko tri tisuće kuna, a obitelj i prijatelji su joj, kaže, bili podrška.

“Svi su me podržali. Bili su oduševljeni mojim vjenčanjem i svečanosti s mojim najbližim prijateljima i mojom braćom. Svi su pročitali svoje najdraže uspomene na mene i što mi žele u budućnosti, a onda sam ja naglas izrekla svoje zavjete i sama sebi dala prsten”, otkrila je.

Njeni su zavjeti njeno obećanje samoj sebi da će uvijek prihvaćati svoje tijelo i osobnost, da će biti vjerna sebi i nastaviti pokušavati nove stvari, čak ikad ju one plaše, te da će ostati neovisna, sebi oprostiti svoje pogreške i uvijek voljeti sebe bez obzira na sve.

“Prsten je svakodnevni podsjetnik na tu divnu večer, ali i na to da ću sebe voljeti bez obzira na sve. Podsjetnik da sam jaka i da sam već prevladala toliko prepreka”, objasnila je 32-godišnjakinja.

Ipak, priznaje da bi se jednog dana htjela udati za nekog drugog, ali samo je njezin brak sa sobom sigurno za cijeli život; zato i zavjete uvijek drži blizu, kako bi je svaki dan na to podsjećali...

