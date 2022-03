'Moj sin želi znati tko mu je otac, ali ja ne znam što da mu kažem'

- Moj sin je u godinama kada će pitati tko mu je otac, a ja ne znam što da mu kažem. Ostala sam trudna prije pet godina kada sam s cimerom na faksu bila prijateljica s povlasticama - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne:

On je poludio kada mu je rekla da je trudna i da želi zadržati dijete. Njezini roditelji su stariji pa im je unuk donio veliku radost i pružili su joj potporu, ali njegovi roditelji nisu to odobravali. Njihov sin sada ima četiri godine i počeo je ispitivati za svog oca, ali ona ne zna što da mu kaže jer on sada ima novu djevojku.

- Svugdje ima toliko izmiješanih obitelji, niste vi jedini. Možda ćete s vremenom pronaći nekoga posebnog koji će mu biti lik oca. Vaš bivši bi trebao financijski osigurati vašeg sina, zato mu pišite i objasnite da biste željeli da on bude odgovoran roditelj i spomenite da ga je sin tražio - odgovorila joj je Deidre.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...