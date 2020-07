Potražila pomoć psihoterapeutkinje: 'Volim svog dečka, ali ne može me seksualno zadovoljiti'

Jedna 40-godišnjakinja požalila se savjetnici za odnose Deidre da je bila djevica sve dok nije upoznala sadašnjeg partnera. "Bila sam punija i sramila sam se svog tijela, ali napokon sam našla muškarca koji me stvarno voli zbog toga kakva sam osoba. Govori mi da sam prekrasna, seksi, privlačna... Dosta eksperimentiramo u seksu, isprobavamo svašta, ali jednostavno mi to nije to."



Ima osjećaj da je sve to posljedica neke traume iz djetinjstva i da tijekom seksa ona jednostavno isključi osjećaje i ne uživa. "Želim samo uživati u seksu..."

Deidre joj je rekla da potraži pomoć i pokuša otkriti kakva trauma je to uzrokovala, ako se ne sjeća točno. "Probaj otkriti i što te uzbuđuje i pomaže da postigneš orgazam."