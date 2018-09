Posjetite restoran „Tenin salaš“ na Slavonskom sokaku 53. Vinkovačkih jeseni

Restoran „Tenin salaš“ i ove je godine dio jedinstvenog koncepta Slavonskog sokaka u sklopu 53. izdanja tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije Vinkovačke jeseni, koja je započela u petak, 7. rujna, a traje sve do nedjelje, 16. rujna. Poznavatelji slavonske tradicije vrlo dobro poznaju pojam sokaka, odnosno seoskih ulica koje su bile središnje mjesto društvenih događanja, okupljanja ljudi, trgovine, ali i glazbe i smijeha. Slavonski sokak na Vinkovačkim jesenima već četvrtu godinu zaredom posjetiteljima donosi dio te živopisne tradicije.

Foto: Promo

Posjetitelji Sokaka na brojim štandovima mogu vidjeti kako se izrađuju slavonske rukotvorine te uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi. Restoran „Tenin salaš“ dio je te bogate ponude u kojoj posjetitelji mogu probati sve delicije poput šarana na rašljama, fiša, teletine ispod peke, janjetine ispod peke, čobanca, kobasica od divljači u kotlovini te pite ispod sača. Osim toga, kupovinom izdvojenih artikala u trgovinama BOSO od 3. rujna do 16. rujna dobivaju se bonovi, koji se mogu iskoristiti za konzumaciju hrane i pića za vrijeme trajanja Slavonskog sokaka.

Foto: Promo

Na ovogodišnjem izdanju Slavonskog sokaka svakodnevno će vas očekivati i nastupi tamburaša, koji će upotpuniti jedinstveno iskustvo koje Sokak i restoran „Tenin salaš“ nude, a svi su posjetitelji dobrodošli od ponedjeljka do četvrtka od 9 do ponoć, te petkom, subotom i nedjeljom od 9 do 2 sata iza ponoći.