'Poseksao sam se s poznanicom nakon izlaska, a sada mi je otkrila da je trudna'

Anonimni muškarac obratio se za savjet psihoterapeutkinji Deidre koja odgovara na probleme putem portala The Sun. U svojem pismu joj je ispričao kako je vrlo mlad, tek su mu 24 godine, a već bi trebao postati otac.



Naime, on i jedna poznanica našli su se u istom društvu tijekom jednog izlaska u pub, a nakon zabave i plesanja predložio je da ju otprati kući. "Pozvala me unutra, počeli smo se ljubiti i na kraju smo završili u krevetu. Htio sam staviti zaštitu, ali rekla je kako pije pilule i da ne trebam brinuti da će ostati trudna. Nakon toga se nismo više čuli, a ostao sam u šoku kada mi je pozvonila na vrata s pozitivnim testom za trudnoću.", ispričao je i zamolio psihoterapeutkinju da izbjegne savjetovanje o korištenju zaštite. "Taj dio su odradili roditelji."

Djevojka mu je rekla da je dijete vjerojatno njegovo, ali i da se samo dvije noći nakon seksala s drugim muškarcem. "Rekla je i da ne traži ništa od mene, samo smatra da je u redu da znam. Zadržat će dijete i podržavam tu odluku, ali ne želim ga viđati samo vikendima. Uvijek sam zamišljao da imam obitelj i da sam u vezi ili braku s majkom svoje djece."



Napomenuo je i kako ona već ima dvoje djece koja žive s njezinom majkom.



Deidre se odmah osvrnula na to i rekla kako je očito da im nije mogla pružiti normalnu obitelj i dom. "Koliko je realno da će to moći napraviti ovaj put? Odluka hoće li zadržati dijete ili ne je na njoj, ali moraš obaviti jedan ozbiljan razgovor i reći joj sve to. Pitaj ju je li zaista spremna. Budi nježan i blag, sigurno joj nije jednostavno. Također, DNK test će dokazati tko je otac, ti ili taj drugi muškarac."

