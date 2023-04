Pojeli ste previše slatkoga za Uskrs i to vam se vidi na koži? Evo što će pomoći

Šećer može uzrokovati prištiće, opuštenu kožu i sveukupno pogoršanje vaše obično svijetle, živahne kože. No, to ne znači da trebate odmah u potpunosti odložiti ostatke čokoladnih, uskršnjih jaja i kolača. Iako biste možda trebali smanjiti unos šećera, postoji i jedna stvar koja će vam pomoći da vaša koža ponovno 'zablista', piše Mirror.

Kimberley Medd, voditeljica klinike Face the Future, rekla je: "Iako biste si trebali dopustiti da se s vremena na vrijeme prepustite poslasticama, budite svjesni da ovo povećanje šećera može izazvati pogoršanje naše kože. Oksidativna svojstva šećera razgrađuju kolagen i elastin – proteine ​​koji vašoj koži daju oblik, strukturu i čvrstoću. Kada se to dogodi, koža može početi izgledati naborano, opušteno, suho i bez sjaja. Pretjerana konzumacija šećera može povećati rizik od izbijanja akni, stoga ograničite unos gdje god možete."

Nagli porast šećera u vašem tijelu može uzrokovati upalnu reakciju koja potiče proizvodnju viška sebuma, što u konačnici može dovesti do izbijanja akni. Držati ih pod kontrolom nije najlakši zadatak, ali ako sumnjate da je šećer uzrok vašeg napadaja, Kimberley predlaže da odmah smanjite unos slatke hrane. "Za prištiće uzrokovane šećerom, pokušajte smanjiti unos slatke hrane i jesti hranu s nižim glikemijskim indeksom. Izbacivanje šećera gdje je to moguće stvorit će primjetnu razliku u izgledu vaše kože za samo tjedan dana, iako će za točnije rezultate trebati 3 mjeseca. Ako se stvarno ne možete kloniti svojih omiljenih slatkiša, pobrinite se da koristite vitamin C u svojoj rutini njege kože kako bi vaš ten bio svijetao, čist i zaštićen od agresora."

Vitamin C savršen je 'protuotrov' za vaše probleme sa kožom jer je dobro poznati antioksidans i može se boriti protiv akni izvana prema unutra." Kimberley je dodala da je to "ključni igrač" za probleme s kožom koji se često vide nakon predoziranja čokoladom, posebno ciljajući na tamne mrlje, fine bore, raspad kolagena i 'istrošenost'.

Stručnjakinja za njegu kože zaključila je: "Vitamin C je vitalan za stimulaciju kolagena, koji se treba obnoviti nakon što se konzumira puno šećera. No, samo izbacivanje šećera i dodavanje vitamina C nije odgovor za sjajnu kožu. Mješavina genetike, dobre rutine njege kože, okoliša i čimbenika načina života doprinose cjelokupnom izgledu kože."

