Pijete vodu iz plastičnih bočica? Odmah prekinite tu naviku, evo zašto

Dolaskom toplih dana mnogi ljudi, gdje god idu, nose sa sobom bočicu vode - najčešće plastičnu, a kako piše Eat This, to baš i nije najbolja opcija - što za okoliš, što za naš organizam.



Kako pokazuju istraživanja, ljudi tijekom života u organizam unesu gotovo 20 kilograma mikroplastike kroz piće i hranu. To su sitne čestice na koje se plastika razgrađuje, a znanstvenici ih pronalaze u sve više namirnica i predmeta.

Jedan od tih predmeta je i plastična bočica - kroz koju pojedinac u prosjeku unese 10,4 g čestica mikroplastike, pokazalo se 2019. godine, prenosi Business Insider.



Dodatna istraživanja pokazala su i kako plastika sadrži toksine poput ftalata i bisfenola A (BPA) koji mogu biti potencijalno kancerogeni, pa stručnjaci upozoravaju da plastične bočice zamijenite staklenima i da nikako ne punite više puta originalno pakiranje vode kupljeno u trgovini.

