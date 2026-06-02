Najčešća greška tijekom pečenja torti i kolača: Mogla bi uništiti vaše deserte!

Trik s čačkalicom jedna je od najpoznatijih metoda provjere jesu li biskviti kolača ili torti pečeni, no jedna stručnjakinja upozorava da bismo njegovim korištenjem mogli napraviti više štete nego koristi. Ovu metodu koriste mnogi, a podrazumijeva zabijanje čačkalice u biskvit kada mislimo da bi mogao biti gotov. Ako je čačkalica čista nakon što je izvadimo, smatra se da je biskvit pečen.

Međutim, poznati kuhar i influencer @Noflakeysalt tvrdi da, ako čačkalicu zabodete u biskvit torte ili kolača i ona izađe potpuno čista, to zapravo znači da ste desert prepekli. Dakle, u trenutku kada čačkalica izgleda potpuno čisto, tortu ste već prepekli pa će ona postati suha i spužvasta te izgubiti bogatu teksturu i okus koje bi imala da ste je iz pećnice izvadili na vrijeme.

Ovaj stručnjak preporučuje korištenje kuhinjskog termometra kako biste provjerili je li biskvit dosegao željenu temperaturu. Za većinu torti to je temperatura od oko 95 °C. Naravno, ako nemate termometar i ne želite trošiti novac, dovoljno je tortu ubosti čačkalicom, ali biskvit izvaditi prije nego što čačkalica postane potpuno čista, odnosno u trenutku kada na njoj još ostaju sitni zgrudani komadići biskvita. Na taj način torta će ostati sočna, a istovremeno će biti dovoljno pečena i sigurna za konzumaciju. S obzirom na to da će biskvit ili torta još neko vrijeme ostati u vrućem kalupu, pečenje će se nastaviti i nakon vađenja iz pećnice. Baš zbog toga tortu ne biste trebali ostaviti u pećnici sve dok čačkalica nakon uboda ne izađe potpuno suha.