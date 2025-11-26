Perete li i vi odjeću pogrešno? Ako radite ove stvari, nesvjesno uništavate svoju garderobu

Većina nas misli da zna kako pravilno prati rublje, no često nesvjesno činimo pogreške koje mogu skratiti vijek trajanja odjeće, oštetiti tkanine ili ostaviti tragove deterdženta. Male promjene u načinu pranja mogu imati veliki učinak na čistoću i dugovječnost vašeg rublja. Istraživanje tvrtke AEG otkrilo je da većina ljudi i dalje radi pogreške u pranju rublja, skraćujući pritom vijek trajanja svoje odjeće. Studija je otkrila da 67 posto ljudi priznaje da koristi samo jednu postavku na svojoj perilici rublja, bez obzira na to što peru. U međuvremenu, 59 posto koristi istu temperaturu za svako pojedino pranje, od osjetljivog rublja do posteljine.

Prema riječima stručnjaka za pranje rublja tvrtke AEG, Michaela Forbesa, ova metoda "postavi i zaboravi" jedna je od najznačajnijih pogrešaka u pranju rublja koju ljudi rade, a koja smanjuje vijek trajanja tkanina, troši energiju i ostavlja odjeću manje čistom nego što bi mogla biti. Zato je Forbes dao savjete o tome zašto ove prakse mogu stvoriti probleme i kako ih ispraviti. To uključuje kada odabrati hladno u odnosu na toplo pranje, zašto brzo pranje ne bi trebao biti vaš izbor i koje tkanine zaista trebaju specijalizirane cikluse pranja, prenosi Mirror.

"Predmeti izrađeni od osjetljivih tkanina poput svile, satena i čipke trebaju se prati u hladnoj vodi da bi se zaštitila boja i materijal tkanine, stoga obavezno postavite perilicu na pranje od 15 do 20 stupnjeva. Pamučna odjeća može se prati na nešto višoj temperaturi, ali treba ostati relativno hladna da bi se spriječilo skupljanje, stoga je održavanje pranja na 30 do 40 stupnjeva optimalan pristup. Vuneni predmeti slijede isti princip, ali najbolje je odabrati pranje na 30 stupnjeva ili niže radi sigurnosti. Ako imate predmete koji su posebno prljavi, pranje na 60 do 90 stupnjeva ubit će sve bakterije ili klice, stoga je to najbolja temperatura za pranje stvari poput posteljine i ručnika", objasnio je stručnjak.

Rješavanje određenih mrlja pokazalo se najvećom preprekom za većinu. "Kada ste umrljali komad odjeće, tada je neposredni instinkt da protrljate tkaninu. No, to je pogreška. Mrlju biste trebali pokušati osušiti. Upijanje će pomoći u izvlačenju mrlje, dok trljanje može gurnuti mrlju dublje u tkaninu. Također, želite biti sigurni da djelujete brzo prije nego što se mrlja upije u tkaninu. Osušene mrlje puno je teže ukloniti od svježih. Dakle, čak i ako mrlje samo natapkate hladnom vodom ako ste negdje vani, to će vam pomoći kada dođete kući", objasnio je Forbes.

Mrlje na bazi ulja poput ulja za kuhanje, kozmetičkih proizvoda poput kreme za sunčanje i znoja mogu se ukloniti posipanjem sode bikarbone da bi se ulje upilo, a zatim pranjem tkanine pod vodom s malo deterdženta. "Tamnije mrlje uzrokovane stvarima poput čaja i kave ili hranom poput curryja mogu se riješiti namakanjem odjeće u mješavini bijelog octa i tople vode u omjeru 50/50, a zatim temeljitim ispiranjem. Da biste se riješili mrlje od crnog vina, obrišite mrlju suhom krpom prije nego što je namočite u mineralnoj vodi, a zatim isperete hladnom vodom", savjetovao je stručnjak.

Forbes je otkrio da oni koji nisu sigurni koju postavku odabrati prvo trebaju procijeniti koliko je njihovo rublje prljavo i utvrditi je li od osjetljivog materijala. "'Brzo pranje' je brzi ciklus centrifuge koji koristi toplu temperaturu pranja. To je često preferirana postavka za mnoge jer obično traje upola kraće od redovnog pranja, ali treba je koristiti samo za lagano zaprljano rublje, stoga se nemojte uhvatiti u zamku korištenja za sve. Za one koji imaju vremena i traže isplativiju opciju, postavka 'eko pranje', kako je obično poznata na većini perilica, najbolji je izbor. Ova postavka ima umjereni ciklus centrifuge koji koristi hladnu temperaturu pranja, što je čini najdužim ciklusom na perilici, ali i najekonomičnijim za rad", objasnio je stručnjak.

Dodao je i da mnoge perilice rublja također imaju cikluse specifične za tkanine koji olakšavaju prepoznavanje postavki. "'Pranje vune' može se koristiti za predmete poput džempera, deka i kaputa. 'Sintetičko pranje' je nešto nježniji ciklus za svakodnevno pranje predmeta poput traperica, haljina i odjeće za teretanu. A 'osjetljivo pranje' je savršeno za grudnjake, donje rublje i tajice. Postavka 'pranje pamuka' je brzo, vruće pranje koje je idealno ako imate posebno prljavu odjeću koju teško perete. Najprikladnija je za majice kratkih rukava, pidžame, ručnike i posteljinu", rekao je Forbes.

Na kraju, razumijevanje kako sortirati rublje po boji još je jedan izazov s kojim se ljudi suočavaju. "Kombiniranje obojenog i bijelog rublja ili osjetljivog rublja s traperom moglo bi dugoročno uzrokovati veću štetu što dovodi do problema poput blijeđenja boje. Da biste to spriječili, dobro je pravilo odvojiti rublje u tri glavne kategorije: svijetlo, tamno i bijelo. Tamno rublje ne mora biti samo crno, već se držite crne, sive, mornarsko plave i crvene. Kada je riječ o vašoj hrpi bijelog rublja, tada provjerite je li sve čisto bijelo bez ikakvih dizajna ili etiketa da biste izbjegli miješanje boja. Ako imate bijelo rublje sa šarenim uzorkom ili etiketom, možete ga uključiti u pranje rublja u boji. A onda je vaša hrpa obojenog rublja sve ostalo, dakle ružičasti, žuti, svjetlozeleni i svjetloplavi komadi odjeće", zaključio je stručnjak..