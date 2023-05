Par otkrio nevjerojatnu stvar u novoj kući ispod podnih dasaka kuhinje: ‘To su ostavili prethodni vlasnici!

Kada se vlasnici kuće usele u novu nekretninu, vjerojatno očekuju pronalaženje nekih čudnih, ali i lijepih karakteristika u svom novom prebivalištu. Međutim, jedan je par bio potpuno zaprepašten kada je otkrio da su prethodni vlasnici ispod podnih dasaka u kuhinji čuvali duboku mračnu tajnu, piše Mirror.

Emma Harrison i Rhys Stainer bili su oduševljeni nakon što su saznali da njihova novokupljena kuća sadrži tajno blago - bunar star 126 godina. Nakon renoviranja kuhinje, Emma (​​28) i Rhys (27) bili su šokirani kada su pronašli bunar skriven ispod kuhinjskog poda, savršeno prerušen podnim pločicama. Emma i Rhys podijelili su novo otkriće svog doma na TikToku, koje je brzo prikupilo više od 5,3 milijuna pregleda, ostavljajući ljude na internetu "prestrašene".

Par je procijenio da je skriveni bunar sagrađen s kućom 1897. godine, što ga čini starim 126 godina. Emma je rekla: "Apsolutno volimo nekretnine iz tog razdoblja i ova je značajka bila sjajno otkriće! Bunar nažalost nije izložen, ali možete izvaditi podnu dasku. Na temelju našeg istraživanja pretpostavljamo da je izgrađena u isto vrijeme kad i kuća kako bi izvornoj kući osigurala opskrbu vodom. Kuća je izgrađena 1897. godine."

U videu objavljenom na internetu, Rhys podiže podnu dasku kako bi otkrio skriveni bunar. Nakon što je podigao poklopac, otkrio je bunar, koji su lukavo izmjerili tako što su stavili šalicu na konac. Kako bi sačuvali svoje novo otkriće, par se nada da će u budućnosti moći ukrasiti svoje novo otkriće i učiniti ga obilježjem svog doma. "Nadam se da ćemo moći postaviti svjetla do kraja bunara tako da možete vidjeti do dna i stakleni vrh preko kojeg možete hodati. "Bit će sjajna značajka u novoj kuhinji. Sve ćemo to napraviti sami, ali očekujemo da će za to trebati nekoliko godina", kaže Emma.

Nakon što su na internetu objavili video svog otkrića, gledatelji su u komentarima podijelili svoje reakcije, a mnogi su bunar s vodom smatrali "zastrašujućim". Jedna je osoba napisala: "Vaš muž je stvarno hrabar dok stoji iznad tako duboke rupe u čarapama na golom drvu." Drugi je dodao: "Ne, ne, nikad ne bih ostao tamo nakon što sam to otkrio." U međuvremenu, treća osoba je komentirala: "Uz sve horor filmove koje sam gledala, preporučujem da ga trajno zatvorite." Netko drugi je komentirao: "Bio bih prestravljen." Jedan je korisnik dodao: "Tko zna što se tu dogodilo i koliko je ljudi nestalo.."

