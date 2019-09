Pakiranje od balzama za usne napunila sirom kako bi mogla jesti za vrijeme nastave

Kreativno rješenje za glad njena mama je podijelila na Twitteru. Naime, djevojčica se snašla i u tubicu od balzama za usne ubacila komadić sira. Na ovaj način mogla je neopaženo jesti za vrijeme školskog sata.

Sir je savršeno izrezala da jednostavno stane u pakiranje balzama, a njena umotvorina ubrzo je prikupila veliku pažnju na društvenim mrežama gdje su ljudi ostali oduševljeni njenom kreativnošću.

My 9-year-old daughter has taken an old lip balm tube and filled it with cheese so she can eat it in class. pic.twitter.com/YEAqZx2wnr