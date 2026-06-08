Vrtlarski vodič: Evo što trebate napraviti sada da bi vaš vrt zablistao ovog ljeta
Tijekom lipnja vrt postaje prava oaza šarenila, a kako biste ga takvim održali i tijekom najvećih vrućina, potrebno je obaviti nekoliko važnih zadataka tijekom lipnja. Stručnjak za vrtlarstvo Alex Peters iz Checkatradea izdvojio je nekoliko poslova koje vrijedi odraditi upravo sada kako biste kasnije imali manje posla, a više vremena za uživanje, prenosi Daily Mail.
Produžite sezonu cvatnje pametnom sadnjom: Ako želite da vrt tijekom cijelog ljeta bude prepun boja, nemojte sve ljetne lukovice saditi odjednom. Posadite ih u nekoliko navrata tijekom nekoliko tjedana kako biste osigurali kontinuirano cvjetanje. Iako je njihova sadnja najčešća tijekom travnja i svibnja, dalije i gladiole među biljkama su koje se mogu saditi i u lipnju, no tada se preporučuje sadnja već uzgojenih primjeraka.
Uklonite uvenule biljke i korov: Sada je idealan trenutak za uklanjanje osušenih, bolesnih ili neželjenih biljaka, kao i tvrdokornog korova. Dok korijenje još nije previše duboko, posao će biti znatno lakši. Ako je zemlja suha i tvrda, prethodno je navlažite kišnicom iz spremnika za vodu kako biste lakše izvadili biljke.
Orezivanje bujnih grmova: Kako je opasnost od kasnih mrazeva uglavnom iza nas, početak ljeta odličan je trenutak za orezivanje određenih ukrasnih biljaka. Posebnu pažnju posvetite hibiskusima kako bi zadržali uredan oblik te nastavili zdravo rasti.
Posvetite pažnju travnjaku: Lijep i uredan travnjak podiže ukupni dojam cijelog vrta. Zato je važno reagirati prije nego što ljetne vrućine dodatno opterete travu i isuše je. Redovito zalijevanje, košnja i prihrana pomoći će travnjaku da ostane gust i zelen.
Osvježite terasu i drvene površine: Prljava ili oštećena terasa može pokvariti dojam i najljepšeg vrta. Temeljito čišćenje, a po potrebi i obnova zaštitnim premazima ili lazurama, vratit će joj uredan izgled i zaštititi je od jakog sunca i ljetnih vremenskih uvjeta.
Uredni rubovi čine veliku razliku: Jedan od najjednostavnijih načina za održavanje urednosti vrta jest održavanje jasnih rubova travnjaka i gredica. Jasno definirani rubovi odmah ostavljaju dojam urednosti. Dodatni sloj malča ili dekorativne kore pomoći će prikriti golu zemlju, zadržati vlagu i smanjiti rast korova tijekom ljeta.
Ne zaboravite na alat: Prije početka radova provjerite stanje vrtnog alata. Oštre škare i kvalitetno održavan pribor omogućuju preciznije rezove i smanjuju mogućnost oštećenja biljaka te razvoja bolesti. Nekoliko minuta uloženih u održavanje alata može vam kasnije uštedjeti mnogo vremena i problema u vrtu.