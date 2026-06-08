Ponosni u svojoj koži: Beiersdorf podržao 25. Zagreb Pride

Pokazujući predanost društvenoj odgovornosti, brend NIVEA podržao je jubilarnu 25. Povorku ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji u Zagrebu. Financijskom donacijom i svojim kultnim proizvodima, istaknuli su važnost prihvaćanja i uvažavanja različitosti.

Poruka svijetu: Ponos počinje u vlastitoj koži!

Tvrtka Beiersdorf, vlasnik NIVEA brenda, zagrebačku je Povorku ponosa ove godine podržala donacijom od 7.000 eura te svojim najpoznatijim proizvodima u prigodnom ruhu. Limitirana izdanja Labella te legendarne NIVEA plave kreme u duginim bojama dijelili su se sudionicima i posjetiteljima na Trgu dr. Franje Tuđmana, šaljući jasnu poruku da je prihvaćanje najljepši dar koji možemo pružiti jedni drugima.

Foto: Samir Cerić Kovačevć

"U temelju brenda NIVEA utkano je uvjerenje da ponos počinje u vlastitoj koži – u slobodi da budemo istinski svoji. Upravo zato, ponosno podržavamo Povorku ponosa i ističemo: različitosti nas čine snažnijima, a pravo da slobodno živimo i dijelimo ljubav u svim njezinim oblicima, temelj je otvorenog svijeta koji zajedno gradimo“, poručio je Benedikt Laufenberg, Country Manager za Adriatic regiju.





Foto: Samir Cerić Kovačevć

Hvala svima koji su koračali s nama – svaki zajednički korak gradi slobodnije društvo!

Pod sloganom "Korak po korak, iskorak" Zagreb Pride obilježio je povijesnih 25 godina aktivnog djelovanja LGBTIQ pokreta u Zagrebu.

„Četvrt stoljeća hrabrosti dokaz je da naš ponos ne poznaje granice – on je naša trajna snaga, štit i najglasniji čin ljubavi prema zajednici. Svjesni smo da se naša prava i dalje pokušavaju osporiti, no naš odgovor je jasan i pun optimizma: izgradili smo temelje slobode koji se više ne mogu srušiti. Ovdje smo, vidljiviji_e i ponosniji_e nego ikada, spremni_e za sve buduće korake. Hvala svima koji stoje uz nas i podupiru naš put!“ izjavio je Ivan Adam Šestan, izvršni koordinator Zagreb Pridea.

Foto: Samir Cerić Kovačevć

NIVEA nastavlja aktivno slaviti autentičnost i različitost, stvarajući društvo u kojem se svatko osjeća ponosno u svojoj koži.