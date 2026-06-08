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Trik profesionalnih kuhara: Za savršenu kajganu dodajte ovaj jednostavan umak

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
08.06.2026.
u 09:30

Ako vam je dosadila klasična kajgana, ovaj trik mogao bi vas oduševiti.

Kajgana je mnogima omiljen izbor za doručak, no ako je često pripremate na isti način, s vremenom bi vam mogla dosaditi. Influencerica Maham, koja na svom Instagram profilu @sugarwhines često objavljuje popularne recepte, podijelila je sa svojim pratiteljima način na koji obična jaja pretvara u bogato i kremasto jelo koje vam nikad neće dosaditi.

Maham tvrdi da se tajna krije u jednostavnom umaku od gljiva, češnjaka i malo brašna. Ovi sastojci stvaraju gusti, aromatični umak koji se zatim povezuje s prethodno pripremljenom kajganom. Za pripremu su vam potrebna jaja, mlijeko, ribani sir, gljive, češnjak, maslac, malo ulja, brašno, čili pahuljice, mješavina začinskog bilja, sol i papar.

Sastojci (za 2 porcije):

  • 2 do 3 jaja
  • 180 ml mlijeka
  • 50 g ribanog sira
  • 5 do 6 šampinjona
  • 2 režnja češnjaka
  • 15 g maslaca
  • 15 ml ulja
  • 8 g glatkog brašna
  • prstohvat mješavine začinskog bilja
  • prstohvat mljevenog crnog papra
  • prstohvat soli

Prvo umutite jaja sa soli i paprom te ih ispecite na malo ulja kao klasičnu kajganu. Kada su gotova, maknite ih sa strane. U istoj tavi rastopite maslac pa kratko popržite nasjeckani češnjak i gljive. Dodajte brašno i čili pahuljice te nastavite miješati još minutu. Zatim ulijte mlijeko i kuhajte uz stalno miješanje dok se umak ne počne zgušnjavati. Dodajte sir, začinsko bilje, papar i po potrebi još malo soli. Kada dobijete kremastu teksturu, vratite kajganu u tavu i lagano sve promiješajte kako bi se sastojci povezali. Po želji jelo možete posuti svježim peršinom te poslužiti uz tost, pečene rajčice ili kobasice. Maham tvrdi da je rezultat toliko kremast da se doslovno topi u ustima.
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recept dana recept kajgana

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