Trik profesionalnih kuhara: Za savršenu kajganu dodajte ovaj jednostavan umak

Kajgana je mnogima omiljen izbor za doručak, no ako je često pripremate na isti način, s vremenom bi vam mogla dosaditi. Influencerica Maham, koja na svom Instagram profilu @sugarwhines često objavljuje popularne recepte, podijelila je sa svojim pratiteljima način na koji obična jaja pretvara u bogato i kremasto jelo koje vam nikad neće dosaditi.

Maham tvrdi da se tajna krije u jednostavnom umaku od gljiva, češnjaka i malo brašna. Ovi sastojci stvaraju gusti, aromatični umak koji se zatim povezuje s prethodno pripremljenom kajganom. Za pripremu su vam potrebna jaja, mlijeko, ribani sir, gljive, češnjak, maslac, malo ulja, brašno, čili pahuljice, mješavina začinskog bilja, sol i papar.

Sastojci (za 2 porcije):

2 do 3 jaja

180 ml mlijeka

50 g ribanog sira

5 do 6 šampinjona

2 režnja češnjaka

15 g maslaca

15 ml ulja

8 g glatkog brašna

prstohvat mješavine začinskog bilja

prstohvat mljevenog crnog papra

prstohvat soli

Prvo umutite jaja sa soli i paprom te ih ispecite na malo ulja kao klasičnu kajganu. Kada su gotova, maknite ih sa strane. U istoj tavi rastopite maslac pa kratko popržite nasjeckani češnjak i gljive. Dodajte brašno i čili pahuljice te nastavite miješati još minutu. Zatim ulijte mlijeko i kuhajte uz stalno miješanje dok se umak ne počne zgušnjavati. Dodajte sir, začinsko bilje, papar i po potrebi još malo soli. Kada dobijete kremastu teksturu, vratite kajganu u tavu i lagano sve promiješajte kako bi se sastojci povezali. Po želji jelo možete posuti svježim peršinom te poslužiti uz tost, pečene rajčice ili kobasice. Maham tvrdi da je rezultat toliko kremast da se doslovno topi u ustima.